Pięć setów po raz drugi! Losy meczu Polaków w ME ważyły się do końca

Już od samego początku Polacy przejęli całkowitą kontrolę nad spotkaniem. Bardzo szybko wypracowali sześciopunktowe prowadzenie (9:3), które z czasem jeszcze powiększyli. Ukraińcy byli bezradni i nie mieli zupełnie nic do powiedzenia w starciu ze świetnie dysponowanym zespołem Piotra Grabana. Jeśli chcieli myśleć o zwycięstwie, musieli zapomnieć o przebiegu tej partii.

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I znaleźli. Drugi set należał do nich. Tym razem to nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy przejęli pałeczkę i dzięki konsekwentnej grze zbudowali solidną przewagę 14:6. Tej Biało-Czerwoni już nie nadrobili. Po niecałej godzinie gry było 1:1.

Trzecia odsłona była najbardziej wyrównana ze wszystkich. Przez pierwsze kilkanaście minut żadna z drużyn nie potrafiła wypracować przewagi, lecz później to ekipa Grabana wykorzystała kilka kontr i wyszła na prowadzenie. Utrzymała je już do końca. Biało-Czerwonym brakowało już tylko kroku do drugiego zwycięstwa w całym turnieju.

Niestety, w czwartym secie znów do głosu doszła reprezentacja Ukrainy, a Polacy jedynie w początkowej fazie dotrzymywali kroku rywalom. Później rosła przewaga ukraińskich siatkarzy (11:16, 13:21), którzy dominując w ataku (72%-36%), bardzo pewnie wygrali tę partię (14:25).

Polacy rozegrali więc drugi tie-break na tych mistrzostwach, tym razem jednak musieli przełknąć gorycz porażki. Przy zmianie stron minimalną przewagę mieli Polacy (8:7), którzy później powiększyli zaliczkę do trzech oczek - gdy skutecznie zaatakował Wojciech Gajek, było 12:9. Rywale odrobili jednak straty i wygrali dwie ostatnie akcje meczu - Maksym Tonkonoh posłał asa, a decydujący punkt dał im blok (13:15).

Najwięcej punktów: Wojciech Gajek (22), Michał Grabek (17) – Polska; Maksym Tonkonoh (34), Ruslan Chervatiuk (11), Evhenii Boiko (10) – Ukraina. Polacy wyraźnie ustępowali przeciwnikom w bloku (3-13).

Mistrzostwa Europy siatkarzy U22 są rozgrywane w dniach 29 czerwca - 4 lipca w mieście Albufeira w Portugalii. Rywalizuje w nich osiem reprezentacji, które podzielono na dwie grupy po cztery zespoły. Dwie najlepsze drużyny w tabeli wywalczą awans do półfinału.

Polska gra w grupie pierwszej. Na inaugurację pokonała Portugalię 3:2, a w ostatnim meczu tej części turnieju zmierzy się z Izraelem (środa, 1 lipca).

Polska – Ukraina 2:3 (25:15, 20:25, 25:21, 14:25, 13:15)

Polska: Jakub Kiedos, Wojciech Dudzik, Błażej Bień, Michał Grabek, Kamil Urbańczyk, Wojciech Gajek – Jakub Jurczyk (libero) oraz Jakub Kubacki (libero), Maksymilian Łysoń, Mateusz Kowalczyk, Maksymilian Durski, Bartosz Zych, Aleksander Maciejewski, Wiktor Przybyłek. Trener: Piotr Graban.

Ukraina: Evhenii Boiko, Ruslan Chervatiuk, Denys Dehtiar, Eduard Shteryk, Andriy Chelenyak, Maksym Tonkonoh – Mykola Dzhul (libero) oraz Ihor Shchavinskyi, Roman Statnyi, Yaroslav Horobets. Trener: Kostiantyn Riabukha.

ME SIATKARZY U22 - WYNIKI MECZÓW I TABELE

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