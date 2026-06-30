Powrót polskiego siatkarza! Zagra w tym klubie już po raz trzeci

Robert MurawskiSiatkówka

Patryk Niemiec będzie siatkarzem Energa Trefla Gdańsk w sezonie 2026/2027. Dla środkowego to powrót do klubu, w którym występował wcześniej w latach 2016-19 oraz 2022-24.

Drużyna siatkarska w strojach sportowych ustawiona w szeregu na boisku.
fot. Tadeusz Skwiot / Cyfrasport
Patryk Niemiec w przyszłym sezonie będzie grał w klubie Energa Trefl Gdańsk. Wcześniej występował w tej drużynie w latach 2016-19 oraz 2022-24.

Patryk Niemiec (rocznik 1997) rozegrał już dziesięć sezonów w PlusLidze. Trzy pierwsze w barwach Trefla Gdańsk (2016-19), z którego trafił do drużyny Verva Warszawa Orlen Paliwa (2019-20). Dwa kolejne lata spędził w Aluron CMC Warcie Zawiercie (2020-22), a później powrócił do Trefla (2022-24). Ostatnie sezony grał w Asseco Resovii (2024-25) i Cuprum Stilonie Gorzów. 

 

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W PlusLidze rozegrał już 248 meczów. Największe sukcesy tego siatkarza to Puchar Polski (2018 z Treflem) oraz dwa brązowe medale mistrzostw Polski (2018 z Treflem, 2022 z Aluronem).

 

– Powrót do Gdańska to dla mnie coś wyjątkowego. To właśnie tutaj stawiałem pierwsze kroki w PlusLidze i zdobywałem doświadczenie na najwyższym poziomie. Przez ostatnie lata wiele się nauczyłem i rozwinąłem jako zawodnik, dlatego bardzo się cieszę, że ponownie będę mógł reprezentować Energę Trefl Gdańsk. Wiem, jaką atmosferę tworzą tutaj kibice i jakim klubem jest Trefl. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia przygotowań oraz spotkania z drużyną i fanami – przyznał Patryk Niemiec.

 

– Patryk jest zawodnikiem, który doskonale zna nasz klub i nasze wartości. Przez ostatnie lata zebrał doświadczenie w czołowych drużynach PlusLigi, dlatego jesteśmy przekonani, że będzie ważnym ogniwem naszego zespołu. Cieszymy się, że wraca do Gdańska i że wspólnie będziemy mogli napisać kolejny rozdział tej historii – powiedział prezes klubu Dariusz Gadomski.

 

W składzie Trefla na kolejny sezon znajdują się już Przemysław Stępień, Aliaksei Nasevich, Piotr Orczyk oraz Moustapha M’Baye. Z kolei Joe Worsley, Damian Kogut, Voitto Köykkä, Mariusz Schamlewski, Damian Schulz oraz Piotr Nowakowski przedłużyli swoje umowy. Do drużyny dołączył Michał Gierżot.

Polsat Sport, treflgdansk.pl
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