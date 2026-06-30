Poznaliśmy pierwszego uczestnika Memoriału Gołasia. Czy mistrzowie znów sięgną po tytuł?

To już dwudziesta pierwsza edycja Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia, która od 15 lat odbywa się w Wielkopolsce. Tegoroczna odsłona tego siatkarskiego święta odbędzie się w dniach 9-11 października. Tradycyjnie o triumf powalczą cztery topowe kluby siatkarskie – mające w swoich składach reprezentantów Polski oraz zawodników z innych, liczących się w świecie kadr narodowych. – Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że już po raz ósmy będziemy mieli zaszczyt gościć najlepszych siatkarzy na świecie – mówi burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek. – Po lutowym Klubowym Pucharze Europy w hokeju to kolejna międzynarodowa impreza, która odbędzie się w Zalasewie. Cieszę się, że nasza gmina przyciąga tak fantastyczne wydarzenia, które swarzędzcy kibice mogą podziwiać na żywo – dodaje.

Pierwszym potwierdzonym przez organizatorów uczestnikiem XXI Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia jest ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Podopieczni Andrea Gianiego będą bronić tytułu wywalczonego przed rokiem, kiedy to w finale tego prestiżowego turnieju pokonali 3:2 Aluron CMC Wartę Zawiercie. Trzykrotni triumfatorzy Ligi Mistrzów mają w Swarzędzu swoje sporo grono sympatyków, które po raz kolejny mocno będzie ich wspierać. W składzie tej drużyny znajdują się między innymi: Rafał Szymura, Szymon Jakubiszak, Bartosz Zych, Mateusz Rećko, Marcin Krawiecki czy Bartosz Fijałek, którzy fenomenalnie zaprezentowali się na ubiegłorocznym Agrobex Memoriale Arkadiusza Gołasia. Czy mistrzowie znów sięgną po tytuł? Dowiemy się już w październiku.

– Udział w Memoriale Arkadiusza Gołasia to dla nas zawsze ważny punkt przygotowań do sezonu i okazja do rywalizacji na bardzo wysokim poziomie. Cieszymy się, że ponownie możemy być częścią tego turnieju i wrócić do Zalasewa, gdzie zawsze spotykamy się z ogromnym wsparciem kibiców. Przystąpimy do rywalizacji jako obrońcy tytułu, ale przede wszystkim chcemy zaprezentować dobrą siatkówkę i dać kibicom wiele sportowych emocji. Dziękujemy za zaproszenie i z niecierpliwością czekamy na październikowe spotkania – mówi Prezes ZAKSA S.A. – Jadwiga Cichoń.

W XXI Agrobex Memoriale Arkadiusza Gołasia udział wezmą cztery zespoły z dwóch europejskich krajów. – Pierwszym punktem naszego harmonogramu są tradycyjne warsztaty siatkarskie dla dzieci, które towarzyszą Memoriałowi od 15 lat. To fantastyczne uczucie kiedy w klubach widzimy zawodników, którzy pierwsze sportowe kroki stawiali na poprzednich edycjach naszych pokazowych treningów – mówi Anna Sumelka, założycielka Fundacji Memoriału Arkadiusza Gołasia. – Dziękuję Pani Jadwidze Cichoń, prezes ZAKSY Kędzierzyn-Koźle za ponowne przyjęcie naszego zaproszenia. Drużyna ta już ośmiokrotnie stawała na podium naszego turnieju – z czego trzy razy wywalczyła puchar. Już nie mogę doczekać się ich występów na turnieju – dodaje jego główna organizatorka.

Informacja prasowa