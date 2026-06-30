Remis Polski z Niemcami. "Biało-Czerwone" wciąż z szansami na wyjście z grupy

Podopieczne trenera Marcina Kasprowicza nieudanie zainaugurowały turniej, przegrywając 0:1 ze Szwedkami po samobójczym trafieniu Igi Witkowskiej. Aby zachować szanse na wyjście z grupy, Polki musiały zdobyć co najmniej punkt z Niemkami, które były nie tylko murowanymi faworytkami naszej grupy, ale i jednymi z najpoważniejszych kandydatek do medalu Euro.

ZOBACZ TAKŻE: Wszystko jasne! Wiemy, kto będzie rywalem Biało-Czerwonych w el. MŚ

W pierwszej połowie to sąsiadki zza Odry częściej były przy piłce i przez zdecydowaną większość tej części meczu kontrolowały grę, ale nie były w stanie stworzyć sobie stuprocentowej okazji do otworzenia wyniku. Sztuka ta udała się za to Polkom. W 33. minucie, po dośrodkowaniu Leny Świrskiej, piłka odbiła się jeszcze od nogi jeden z niemieckich defensorek i trafiła do Oliwii Związek, która efektowną główką trafiła na 1:0.

Niestety, ekipie Marcina Kasprowicza nie udało się sięgnąć po komplet punktów. W 57. minucie sposób na bardzo dobrze broniącą dziś Julię Woźniak znalazła Tessa Zimmermann, a wynik - mimo kilku dobrych okazji z obu stron - do końca meczu już się nie zmienił.

Punkt, zdobyty w starciu z Niemkami, pozwolił "Biało-Czerwonym" zachować matematyczne szanse na wyjście z grupy. Będzie o to jednak niezwykle trudno, ponieważ Polki muszą nie tylko bardzo wysoko pokonać najsłabszą w zestawieniu Bośnię i Hercegowinę, ale i... liczyć na zwycięstwo Szwedek nad Niemkami. Co prawda Skandynawki zdołały niedawno wygrać z ekipą zza Odry 1:0, ale trzy wcześniejsze spotkania tych drużyn padły łupem Niemek, które wygrywały 3:0, 4:1 i 2:0...

Ostatnie spotkania fazy grupowej rozgrywanych w Bośni i Hercegowinie Mistrzostw Europy U-19 odbędą się już w piątek (3 lipca).

Mistrzostwa Europy U-19 kobiet - faza grupowa

Polska - Niemcy 1:1 (1:0)

Bramki: Oliwia Związek 33 - Tessa Zimmermann 57

Polska: Julia Woźniak – Iga Witkowska, Martyna Bartczak, Magda Piekarska - Maja Zielińska (60' Kinga Wyrwas), Zofia Pągowska (72' Krystyna Flis), Zuzanna Witek (72' Oliwia Zgoda), Emilia Sobierajska, Weronika Araśniewicz (86' Julia Przybył), Lena Świrska – Oliwia Związek (60' Anna Potrykus)

Niemcy: Janne Krumme – Mia-Lena Maas (69' Lina Szaraz), Luzie Zaehringer, Lenelotte Mueller – Felicia Straesser, Marie Gmeineder (86' Lany Baecker), Maj Schneider, Tessa Zimmermann (58' Leni Eggert), Laila Portella (58' Paula Rintzner), Emma Memminger – Helen Boerner (69' Leonie Koepp)

Żółta kartka: Luzie Zaehringer (Niemcy)

Sędziowała: Miriama Bockova (Słowacja).