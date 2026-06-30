Sensacja na Wimbledonie! Faworytka gospodarzy odpadła w pierwszej rundzie

18-letnia Grant wygrała w dwóch setach - premierową partię wygrała 6:4, natomiast w drugim secie triumfowała 6:2.

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Kolejną rywalką reprezentantki Włoch będzie lepsza z meczu Gibson - Bouzkova.

Najlepszym wynikiem Boulter w Wimbledonie jest trzecia runda w 2022 i 2023 roku.

W 2024 roku była na swoim najwyższym miejscu w rankingu WTA - 23.

Dla Grant, która do niedawna reprezentowała USA, awans do drugiej rundy Wimbledonu to najlepszy wynik w karierze, jeśli chodzi o wielkoszlemowe starty.

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BS, Polsat Sport