Sensacja na Wimbledonie! Faworytka gospodarzy odpadła w pierwszej rundzie
Katie Boulter już na etapie pierwszej rundy zakończyła grę w tegorocznym Wimbledonie, jeśli chodzi o zmagania singlistek. Brytyjka we wtorek przegrała w dwóch setach z Włoszką Tyrą Cateriną Grant.
Katie Boulter odpadła z Wimbledonu
18-letnia Grant wygrała w dwóch setach - premierową partię wygrała 6:4, natomiast w drugim secie triumfowała 6:2.
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Kolejną rywalką reprezentantki Włoch będzie lepsza z meczu Gibson - Bouzkova.
Najlepszym wynikiem Boulter w Wimbledonie jest trzecia runda w 2022 i 2023 roku.
W 2024 roku była na swoim najwyższym miejscu w rankingu WTA - 23.
Dla Grant, która do niedawna reprezentowała USA, awans do drugiej rundy Wimbledonu to najlepszy wynik w karierze, jeśli chodzi o wielkoszlemowe starty.
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