Sensacja na Wimbledonie! Faworytka gospodarzy odpadła w pierwszej rundzie

Tenis

Katie Boulter już na etapie pierwszej rundy zakończyła grę w tegorocznym Wimbledonie, jeśli chodzi o zmagania singlistek. Brytyjka we wtorek przegrała w dwóch setach z Włoszką Tyrą Cateriną Grant.

Sensacja na Wimbledonie! Faworytka gospodarzy odpadła w pierwszej rundzie
fot. PAP
Katie Boulter odpadła z Wimbledonu

18-letnia Grant wygrała w dwóch setach - premierową partię wygrała 6:4, natomiast w drugim secie triumfowała 6:2. 

 

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Kolejną rywalką reprezentantki Włoch będzie lepsza z meczu Gibson - Bouzkova.

 

Najlepszym wynikiem Boulter w Wimbledonie jest trzecia runda w 2022 i 2023 roku.

 

W 2024 roku była na swoim najwyższym miejscu w rankingu WTA - 23.

 

Dla Grant, która do niedawna reprezentowała USA, awans do drugiej rundy Wimbledonu to najlepszy wynik w karierze, jeśli chodzi o wielkoszlemowe starty.

 

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