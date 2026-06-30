Świątek ma już to za sobą, przed nią kolejne wyzwanie. "To idealny styl"

Świątek pewnie wygrała pierwszego seta 6:1, jednak w drugim lepsza była Amerykanka, która zwyciężyła 6:2.

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– Myślę, że kluczowy był początek trzeciego seta, chociaż wiadomo, że drugi nie poszedł po mojej myśli. To były trudne momenty i trzeba było odwrócić losy meczu. Cieszę się, że początek trzeciego seta ułożył się tak, jak chciałam. Od razu mogłam zyskać przewagę i to bardzo dużo zmieniło - powiedziała w rozmowie z Tomaszem Lorkiem.



Świątek wygrała decydującego seta 6:3.

- Mecz był wymagający. Pierwszy set był naprawdę dobry, dobrze mi się grało. Czułam się swobodnie, każda decyzja była trafna, a potem Taylor trochę przyspieszyła, przestała psuć woleje i wygrywała więcej piłek. Ciężko było się temu przeciwstawić, ale mam wrażenie, że później wróciłam do swojej gry z pierwszego seta - dodała.



Polska tenisistka mogła liczyć na wyjątkowe wsparcie. Z Loży Królewskiej mecz oglądali jej tata Tomasz oraz siostra Agata. Świątek przyznała, że to nie nałożyło na niej większej presji.

– Wiem, że nieważne, gdzie są, to oglądają moje mecze. Chciałam, żeby to było dla nich fajne wydarzenie. Cieszę się, że byli i że skończyło się to pozytywnie - przyznała.

W drugiej rundzie rywalką Polki będzie Karolina Pliskova.

– To trudna i doświadczona zawodniczka. Lubi grać płasko, szybko serwuje, a to idealny styl na trawę. Jej wyniki świadczą o tym, że trzeba się dobrze przygotować. Dawno ze sobą nie grałyśmy, więc muszę się odpowiednio przygotować - zakończyła.

Polsat Sport