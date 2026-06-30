Switolina odpadła z Wimbledonu! Podopieczna Polaka sprawiła niespodziankę

Zaczęło się znakomicie dla faworytki, która szybko objęła prowadzenie 4:0. Chwilę później było już jednak... 5:4 dla Snigur. Ostatecznie to ona wygrała 7:5.

Drugi set był wyrównany do stanu 2:2. Następnie Snigur wygrała cztery gemy z rzędu i dość niespodziewanie awansowała do drugiej rundy Wimbledonu 2026. W niej zmierzy się z Francuzką Leolią Jeanjean.

Snigur współpracuje na co dzień z Dawidem Celtem, który był obecny podczas tego spotkania.



Elina Switolina (Ukraina, 4) - Daria Snigur (Ukraina) 5:7, 2:6