Switolina odpadła z Wimbledonu! Podopieczna Polaka sprawiła niespodziankę
Elina Switolina odpadła już w pierwszej rundzie Wimbledonu 2026. Lepsza okazała się jej rodaczka Daria Snigur, którą prowadzi Dawid Celt.
Daria Snigur pokonała Elinę Switolinę na Wimbledonie
Wielka radość podopiecznej Polaka. Wyeliminowała faworytkę
Elina Svitolina - Daria Snigur. Skrót meczu
Zaczęło się znakomicie dla faworytki, która szybko objęła prowadzenie 4:0. Chwilę później było już jednak... 5:4 dla Snigur. Ostatecznie to ona wygrała 7:5.
Drugi set był wyrównany do stanu 2:2. Następnie Snigur wygrała cztery gemy z rzędu i dość niespodziewanie awansowała do drugiej rundy Wimbledonu 2026. W niej zmierzy się z Francuzką Leolią Jeanjean.
Snigur współpracuje na co dzień z Dawidem Celtem, który był obecny podczas tego spotkania.
Elina Switolina (Ukraina, 4) - Daria Snigur (Ukraina) 5:7, 2:6
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