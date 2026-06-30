Switolina odpadła z Wimbledonu! Podopieczna Polaka sprawiła niespodziankę

Tenis

Elina Switolina odpadła już w pierwszej rundzie Wimbledonu 2026. Lepsza okazała się jej rodaczka Daria Snigur, którą prowadzi Dawid Celt.

Zawodniczka podaje rękę drugiej zawodniczce na korcie tenisowym, w tle widzowie na trybunach.
fot. Polsat Sport
Daria Snigur pokonała Elinę Switolinę na Wimbledonie

Zaczęło się znakomicie dla faworytki, która szybko objęła prowadzenie 4:0. Chwilę później było już jednak... 5:4 dla Snigur. Ostatecznie to ona wygrała 7:5.

 

Drugi set był wyrównany do stanu 2:2. Następnie Snigur wygrała cztery gemy z rzędu i dość niespodziewanie awansowała do drugiej rundy Wimbledonu 2026. W niej zmierzy się z Francuzką Leolią Jeanjean.

 

Snigur współpracuje na co dzień z Dawidem Celtem, który był obecny podczas tego spotkania.

Elina Switolina (Ukraina, 4) - Daria Snigur (Ukraina) 5:7, 2:6

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