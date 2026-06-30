Tyson Fury zawalczy z Polakiem! Znamy datę i miejsce pojedynku

37-letni Fury zmierzy się z 46-letnim Wachem w Tajlandii. Brytyjczyk odnotował do tej pory 35 zawodowych zwycięstw, dwie porażki i jeden remis. Bilans Polaka to 39 wygranych oraz 13 porażek. Dla Anglika będzie to drugi występ w ringu od czasu powrotu ze sportowej emerytury. W kwietniu pokonał on Arslanbeka Machmudowa po decyzji sędziów. Wcześniej ten sam zawodnik znokautował Wacha w szóstej rundzie w 2022 roku.

Polak uległ rywalom w siedmiu z dziesięciu ostatnich pojedynków. Przegrał on między innymi z Mosesem Itaumą w 2024 roku.

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Lipcowa walka stanowi dla Fury'ego formę testu przed spotkaniem z Anthonym Joshuą. Obaj brytyjscy pięściarze podpisali już kontrakt na wspólny pojedynek. Dokładny termin oraz lokalizacja starcia pozostają na ten moment tajemnicą.

Joshua również zaplanował swój występ na lipiec. Dzień po pojedynku Fury'ego, czyli 25 lipca, wejdzie on między liny w Dżuddzie. Jego przeciwnikiem będzie Albańczyk Kristian Prenga.

Promotorzy z grupy Queensberry przekazali informację, że pieniądze z wejściówek na galę w Tajlandii wesprą lokalną społeczność. W związku z tym Fury otrzyma tytuł humanitarny od federacji WBC.

Warto przypomnieć, że w swojej ostatniej walce Wach znokautował Kamila Bieleckiego już w pierwszej rundzie w formule cage boxingu. Starcie z legendą światowego pięściarstwa odbędzie się jednak na tradycyjnych zasadach boksu zawodowego - w klasycznym ringu, a nie w klatce.