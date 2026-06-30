Wimbledon 2026: Majchrzak/Drzewiecki - Romboli/Smith. Relacja live i wynik na żywo
Kamil Majchrzak/Karol Drzewiecki - Fernando Romboli/John Patrick Smith to spotkanie pierwszej rundy Wimbledonu 2026. Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak/Karol Drzewiecki - Fernando Romboli/John Patrick Smith na Polsatsport.pl.
Kamil Majchrzak świetnie rozpoczął rywalizację w turnieju singlowym Wimbledonu 2026. Polak pokonał wyżej notowanego Chilijczyka, 33. w rankingu ATP Alejandro Tabilo, w trzech setach 6:3, 7:5, 7:5 i awansował do kolejnej rundy. W środę rozpocznie również zmagania w deblu. Jego partnerem będzie Karol Drzewiecki.
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Ich rywalami będą Fernando Romboli i John-Patrick Smith, którzy wspólnie występują w deblu od turnieju w Indian Wells w marcu 2025 roku. Duet triumfował w zawodach rangi ATP w Houston w kwietniu tego samego roku. Ostatnio Romboli i Smith wystąpili w turnieju Boss Open w Stuttgarcie, gdzie dotarli do ćwierćfinału.
Będzie to pierwsze spotkanie tych deblowych duetów.