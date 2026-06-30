Wimbledon 2026: Plan transmisji na środę 1 lipca
W środę 1 lipca na kortach Wimbledonu zobaczymy m.in. Huberta Hurkacza, który rozegra mecz drugiej rundy. Do gry wkroczą też polscy debliści. Gdzie oglądać spotkania? Oto plan transmisji na środę 1 lipca.
Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. W puli nagród jest rekordowa kwota 64,2 mln funtów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią po 3,6 mln.
Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.
W środę zobaczymy mecz Huberta Hurkacza w drugiej rundzie zmagań singlistów. Jego rywalem będzie Sebastian Ofner. Do gry wejdą również debliści - Jan Zieliński w parze z Lukiem Johnsonem oraz Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak.
Plan transmisji Wimbledon - środa 01.07
Polsat Sport 1:
11:00 Studio przed meczem Hurkacz - Ofner
12:00 Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner (T. Tomaszewski, D. Olejniczak)
14:00 Drzewiecki/Majchrzak - Romboli/Smith (P. Chłystek)
16:30 Barbora Krejcikova - Mirra Andriejewa (M. Muras, R. Szymanik)
18:30 Stefanos Tsitsipas - Novak Djokovic (D. Olejniczak, R. Szymanik)
Polsat Sport 2:
11:00 Halo tu Wimbledon
12:00 Kronika Wimbledonu
14:00 Aryna Sabalenka - McCartney Kessler (K. Wanio)
16:30 Solana Sierra - Coco Gauff (D. Żbik)
18:30 Felix Auger-Alliasime - Dino Prizmic (D. Żbik)
Polsat Sport 3:
12:00 Zieliński/Johnson - Paul/Seggerman (M. Krogulec)
14:30 Jannik Sinner - Nuno Borges (R. Spiak)
16:00 Jesper de Jong - Joao Fonseca (T. Górski)
18:00 Belinda Bencic - Xinyu Wang (T. Górski)
Polsat Sport Fight:
12:00 Anastasia Gasanova - Naomi Osaka (F. Gawęcki)
14:00 Daniel Merida - Daniił Miedwiediew (F. Gawęcki)
16:00 Jessica Pegula - Sara Sorribes Tormo (D. Senkowski)
18:00 Rafael Jodar - Pablo Carreno Busta (D. Senkowski)
Polsat Sport Extra 1
12:00 Marton Fucsovics - Learner Tien
14:00 Katerina Siniakova - Nikola Bartunkova
16:00 Brandon Nakashima - Jan-Lennard Struff
18:00 Tatjana Maria - Iva Jovic
Polsat Sport Extra 2:
12:00 Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner (T. Tomaszewski, D. Olejniczak)
14:00 Dajana Jastremska - Jessica Bouzas Maneiro
16:00 Shintaro Mochizuki - Ethan Quinn
Polsat Sport Extra 3:
12:00 Jelena Ostapenko - Antonia Ruzic
14:00 Nicolas Mejia - Michael Zheng
16:00 Arevalo/Pavic - Bublik/Kyrgios
Polsat Sport Extra 4:
12:00 Jenson Brooksby - Ignacio Buse
14:00 Alejandro Davidovich Fokina - Fabian Marozsan
16:00 Diane Parry - Anna Kalinska
18:00 Jekaterina Aleksandrowa - Lanlana Tararudee
Polsat Sport Premium 1:
11:00 Studio przed meczem Hurkacz - Ofner
12:00 Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner (T. Tomaszewski, D. Olejniczak)
14:30 Jannik Sinner - Nuno Borges (R. Spiak)
16:30 Barbora Krejcikova - Mirra Andriejewa (M. Muras, R. Szymanik)
18:30 Stefanos Tsitsipas - Novak Djokovic (D. Olejniczak, R. Szymanik)
Polsat Sport Premium 2:
12:00 Alycia Parks - Mananchaya Sawangkaew
14:00 Stevenson/Willis - Behar/Salisbury
16:00 Pavlasek/Riki - Giron/Tabilo
Polsatsport.pl:
kort nr 4 (od godz. 12:00)
Bolelli/Vavassori - Jones/Paris
Drzewiecki/Majchrzak - Romboli/Smith (P. Chłystek)
Etcheverry/Kestelboim - Harrison/Skupski
kort nr 5 (od godz. 12:00)
Melo/Molteni - Krajicek/Mektic
Halys/Herbert - Kiger/Trhac
Krawietz/Puetz - Bergs/Blockx
kort nr 6 (od godz. 12:00)
Zieliński/Johnson - Paul/Seggerman (M. Krogulec)
Hidalgo/Vocel - Cabral/Miedler
Moutet/Reymond - Monday/Wendelken
kort nr 11 (od godz. 12:00)
Hijikata/Polmans - Schnaitter/Wallner
Gonzalez/Gonzalez - Kokkinakis/Kovacevic
kort nr 15 (od godz. 12:00)
Evans/Searle - Nys/Roger-Vasselin
Zeynep Sonmez - Claire Liu
Arthur Rinderknech - Martin Damm
kort nr 16 (od godz. 12:00)
Janice Tjen - Daria Kasatkina
Roman Safiullin - Botic van de Zandschulp
Heliovaara/Patten - Atmane/Sanchez
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