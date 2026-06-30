Wimbledon 2026: Plan transmisji na środę 1 lipca

Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. W puli nagród jest rekordowa kwota 64,2 mln funtów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią po 3,6 mln.

Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.





W środę zobaczymy mecz Huberta Hurkacza w drugiej rundzie zmagań singlistów. Jego rywalem będzie Sebastian Ofner. Do gry wejdą również debliści - Jan Zieliński w parze z Lukiem Johnsonem oraz Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak.

Plan transmisji Wimbledon - środa 01.07

Polsat Sport 1:

11:00 Studio przed meczem Hurkacz - Ofner

12:00 Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner (T. Tomaszewski, D. Olejniczak)

14:00 Drzewiecki/Majchrzak - Romboli/Smith (P. Chłystek)

16:30 Barbora Krejcikova - Mirra Andriejewa (M. Muras, R. Szymanik)

18:30 Stefanos Tsitsipas - Novak Djokovic (D. Olejniczak, R. Szymanik)

Polsat Sport 2:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Kronika Wimbledonu

14:00 Aryna Sabalenka - McCartney Kessler (K. Wanio)

16:30 Solana Sierra - Coco Gauff (D. Żbik)

18:30 Felix Auger-Alliasime - Dino Prizmic (D. Żbik)

Polsat Sport 3:

12:00 Zieliński/Johnson - Paul/Seggerman (M. Krogulec)

14:30 Jannik Sinner - Nuno Borges (R. Spiak)

16:00 Jesper de Jong - Joao Fonseca (T. Górski)

18:00 Belinda Bencic - Xinyu Wang (T. Górski)

Polsat Sport Fight:

12:00 Anastasia Gasanova - Naomi Osaka (F. Gawęcki)

14:00 Daniel Merida - Daniił Miedwiediew (F. Gawęcki)

16:00 Jessica Pegula - Sara Sorribes Tormo (D. Senkowski)

18:00 Rafael Jodar - Pablo Carreno Busta (D. Senkowski)

Polsat Sport Extra 1

12:00 Marton Fucsovics - Learner Tien

14:00 Katerina Siniakova - Nikola Bartunkova

16:00 Brandon Nakashima - Jan-Lennard Struff

18:00 Tatjana Maria - Iva Jovic

Polsat Sport Extra 2:

12:00 Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner (T. Tomaszewski, D. Olejniczak)

14:00 Dajana Jastremska - Jessica Bouzas Maneiro

16:00 Shintaro Mochizuki - Ethan Quinn

Polsat Sport Extra 3:

12:00 Jelena Ostapenko - Antonia Ruzic

14:00 Nicolas Mejia - Michael Zheng

16:00 Arevalo/Pavic - Bublik/Kyrgios

Polsat Sport Extra 4:

12:00 Jenson Brooksby - Ignacio Buse

14:00 Alejandro Davidovich Fokina - Fabian Marozsan

16:00 Diane Parry - Anna Kalinska

18:00 Jekaterina Aleksandrowa - Lanlana Tararudee

Polsat Sport Premium 1:

11:00 Studio przed meczem Hurkacz - Ofner

12:00 Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner (T. Tomaszewski, D. Olejniczak)

14:30 Jannik Sinner - Nuno Borges (R. Spiak)

16:30 Barbora Krejcikova - Mirra Andriejewa (M. Muras, R. Szymanik)

18:30 Stefanos Tsitsipas - Novak Djokovic (D. Olejniczak, R. Szymanik)

Polsat Sport Premium 2:

12:00 Alycia Parks - Mananchaya Sawangkaew

14:00 Stevenson/Willis - Behar/Salisbury

16:00 Pavlasek/Riki - Giron/Tabilo

Polsatsport.pl:

kort nr 4 (od godz. 12:00)

Bolelli/Vavassori - Jones/Paris

Drzewiecki/Majchrzak - Romboli/Smith (P. Chłystek)

Etcheverry/Kestelboim - Harrison/Skupski



kort nr 5 (od godz. 12:00)

Melo/Molteni - Krajicek/Mektic

Halys/Herbert - Kiger/Trhac

Krawietz/Puetz - Bergs/Blockx



kort nr 6 (od godz. 12:00)

Zieliński/Johnson - Paul/Seggerman (M. Krogulec)

Hidalgo/Vocel - Cabral/Miedler

Moutet/Reymond - Monday/Wendelken



kort nr 11 (od godz. 12:00)

Hijikata/Polmans - Schnaitter/Wallner

Gonzalez/Gonzalez - Kokkinakis/Kovacevic



kort nr 15 (od godz. 12:00)

Evans/Searle - Nys/Roger-Vasselin

Zeynep Sonmez - Claire Liu

Arthur Rinderknech - Martin Damm

kort nr 16 (od godz. 12:00)

Janice Tjen - Daria Kasatkina

Roman Safiullin - Botic van de Zandschulp

Heliovaara/Patten - Atmane/Sanchez

Wszystkie mecze dostępne również na Polsat Box Go.