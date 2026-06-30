Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów mężczyzn - 30.06 (WIDEO)
Czas na najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata – Wimbledon. Rywalizacja przeniosła się na korty trawiaste. Zobacz, kto wygrał mecze podczas Wimbledonu 2026. Sprawdź wyniki meczów mężczyzn podczas Wimbledonu 2026 - wtorek 30 czerwca.
Wimbledon 2026 trwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca i tradycyjnie odbywa się na kortach All England Lawn Tennis Club w Londynie. Rok temu w najbardziej prestiżowym turnieju świata triumfowali Iga Świątek oraz Jannik Sinner.
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Już pierwszego dnia rywalizacji kibice mogli oczekiwać wielu emocji. Na kortach pojawiły się bowiem takie postacie jak Jannik Sinner i Novak Djokovic. Wyniki i skróty poniedziałkowych meczów panów można zobaczyć TUTAJ.
We wtorek emocji wcale nie miało być mniej - generowali je m.in. Alexander Zverev i Stan Wawrinka.
Kto zapewnił sobie awans do kolejnej rundy Wimbledonu? Sprawdź poniżej.
Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.
Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów - 30.06 (WIDEO):
Y. Hanfmann - G. Mpetshi Perricard
K. Majchrzak - A. Tabilo
A. Mannarino - T. Droguet
V. Royer - H. Wendelken
S. Shimabukuro - J. Faria
M. Arnaldi - Q. Halys
A. De Minaur - R. A. Burruchaga
D. Dzumhur - A. Fery
U. Humbert - Z. Bergs
K. Jacquet - V. Gaubas
T. Kokkinakis - A. Bublik
P. Llamas Ruiz - Z. Svajda
A. Michelsen - J. Fearnley
B. Nakashima - J. Pinnington Jones
O. Virtanen - B. Shelton
A. Blockx - A. Zverev
B. Bonzi - G. Diallo
J. Munar - F. Cerundolo
K. Chaczanow - B. Harris
J. De Jong - R. Hijikata
R. Collignon - A. Fils
P. Kypson - M. McDonald
J. Mensik - T. Samuel
C. Moutet - M. Giron
L. Sonego - T. M. Etcheverry
T. Fritz - D. Lajovic
D. Sweeny - G. Dimitrow
T. Griekspoor - J. Duckworth
V. Kopriva - J. Choinski
J. Lehecka - A. Popyrin
A. Molcan - D. Altmaier
M. Navone - F. Cobolli
F. Tiafoe - T. Atmane
S. Wawrinka - M. BerrettiniPrzejdź na Polsatsport.pl