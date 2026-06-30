Wimbledon 2026 trwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca i tradycyjnie odbywa się na kortach All England Lawn Tennis Club w Londynie. Rok temu w najbardziej prestiżowym turnieju świata triumfowali Iga Świątek oraz Jannik Sinner.

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Już pierwszego dnia rywalizacji kibice mogli oczekiwać wielu emocji. Na kortach pojawiły się bowiem takie postacie jak Jannik Sinner i Novak Djokovic. Wyniki i skróty poniedziałkowych meczów panów można zobaczyć TUTAJ.

We wtorek emocji wcale nie miało być mniej - generowali je m.in. Alexander Zverev i Stan Wawrinka.

Kto zapewnił sobie awans do kolejnej rundy Wimbledonu? Sprawdź poniżej.

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów - 30.06 (WIDEO):

Y. Hanfmann - G. Mpetshi Perricard

K. Majchrzak - A. Tabilo

A. Mannarino - T. Droguet

V. Royer - H. Wendelken

S. Shimabukuro - J. Faria

M. Arnaldi - Q. Halys

A. De Minaur - R. A. Burruchaga

D. Dzumhur - A. Fery

U. Humbert - Z. Bergs

K. Jacquet - V. Gaubas

T. Kokkinakis - A. Bublik

P. Llamas Ruiz - Z. Svajda

A. Michelsen - J. Fearnley

B. Nakashima - J. Pinnington Jones

O. Virtanen - B. Shelton

A. Blockx - A. Zverev

B. Bonzi - G. Diallo

J. Munar - F. Cerundolo

K. Chaczanow - B. Harris

J. De Jong - R. Hijikata

R. Collignon - A. Fils

P. Kypson - M. McDonald

J. Mensik - T. Samuel

C. Moutet - M. Giron

L. Sonego - T. M. Etcheverry

T. Fritz - D. Lajovic

D. Sweeny - G. Dimitrow

T. Griekspoor - J. Duckworth

V. Kopriva - J. Choinski

J. Lehecka - A. Popyrin

A. Molcan - D. Altmaier

M. Navone - F. Cobolli

F. Tiafoe - T. Atmane

S. Wawrinka - M. Berrettini

KP, Polsat Sport