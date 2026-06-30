Wimbledon 2026: Zieliński/Johnson - Paul/Seggerman. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Jan Zieliński/Luke Johnson - Jakub Paul/Ryan Seggerman to spotkanie pierwszej rundy Wimbledonu 2026. Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Luke Johnson - Jakub Paul/Ryan Seggerman na Polsatsport.pl.

Tenisista w białej koszulce i czerwonych spodenkach trzyma rakietę tenisową i cieszy się ze zdobytego punktu podczas meczu United Cup.
Fot. PAP
Zieliński/Johnson - Paul/Seggerman. Relacja na żywo

Zieliński i Johnson niedawno dotarli do półfinału turnieju w Eastbourne, w którym przegrali z duetem Nys/Vasselin 4:6, 2:6. Po zwycięstwie nad Polakiem i Brytyjczykiem Nys oraz Vasselin sięgnęli po końcowy triumf w turnieju. Teraz polsko-brytyjski duet rozpocznie rywalizację w turnieju deblowym Wimbledonu 2026. Ich rywalami w pierwszej rundzie będą Szwajcar Jakub Paul i Amerykanin Ryan Seggerman.

 

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Paul i Seggerman mniej niż dwa tygodnie temu wygrali turniej Parma Challenger. Był on jednak rozgrywany na nawierzchni ziemnej. Na trawie rozegrali tylko jedno spotkanie, przegrywając z duetem Alexander Bublik - Nick Kyrgios. 

 

Będzie to pierwsze spotkanie tych deblowych duetów. 

Relacja live i wynik na żywo meczu Zieliński/Johnson - Paul/Seggerman na Polsatsport.pl.

IB, Polsat Sport
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JAKUB PAULJAN ZIELIŃSKILUKE JOHNSONRYAN SEGGERMANTENISWIMBLEDON
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