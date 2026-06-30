Zieliński i Johnson niedawno dotarli do półfinału turnieju w Eastbourne, w którym przegrali z duetem Nys/Vasselin 4:6, 2:6. Po zwycięstwie nad Polakiem i Brytyjczykiem Nys oraz Vasselin sięgnęli po końcowy triumf w turnieju. Teraz polsko-brytyjski duet rozpocznie rywalizację w turnieju deblowym Wimbledonu 2026. Ich rywalami w pierwszej rundzie będą Szwajcar Jakub Paul i Amerykanin Ryan Seggerman.

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Paul i Seggerman mniej niż dwa tygodnie temu wygrali turniej Parma Challenger. Był on jednak rozgrywany na nawierzchni ziemnej. Na trawie rozegrali tylko jedno spotkanie, przegrywając z duetem Alexander Bublik - Nick Kyrgios.

Będzie to pierwsze spotkanie tych deblowych duetów.

Relacja live i wynik na żywo meczu Zieliński/Johnson - Paul/Seggerman na Polsatsport.pl.

IB, Polsat Sport