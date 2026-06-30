Polak udanie rozpoczął rywalizację w tegorocznej edycji turnieju na trawiastych kortach w Londynie. W meczu pierwszej rundy pokonał turniejową "jedenastkę", Caspera Ruuda, 6:4, 6:2, 7:6 (7).

Przypomnijmy, że zawodnik pochodzący z Wrocławia to półfinalista Wimbledonu z 2021 roku. 29-latek nie wystąpił w tych zawodach przed rokiem z powodu kontuzji.

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Teraz jego rywalem będzie Austriak, który na starcie uporał się z Serbem Hamadem Medjedoviciem w pięciu setach (1:6, 6:2, 4:6, 6:3, 6:4).

Obaj tenisiści zmierzyli się ze sobą tylko raz - w półfinale turnieju ATP w Genewie w maju 2025 roku. Wtedy lepszy był Hurkacz, który triumfował 6:3, 6:4.

Gdzie obejrzeć mecz Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner na Wimbledonie?

Spotkanie drugiej rundy turnieju singlowego na Wimbledonie pomiędzy Hubertem Hurkaczem a Sebastianem Ofnerem odbędzie się 1 lipca. Transmisja tego starcia od godziny 12:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Przedmeczowe studio od 11:00 w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport