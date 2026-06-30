Wimbledon: Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo. Relacja live i wynik na żywo

Majchrzak ostatnio odniósł życiowy sukces i zwyciężył turniej ATP 250 w ‘s-Hertogenbosch. Po drodze pokonał aż trzech zawodników z czołowej 10 rankingu – Felixa Augera-Alliassime’a, Daniiła Miedwiediewa i w wielkim finale Alexa De Minaura.

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Później Polak pojawił się na zawodach w Londynie, ale tam pożegnał się z rywalizacją już po pierwszym meczu. W nim przegrał z Jirim Lehecką 5:7, 6:7 (4-7).

Tabilo po porażce w czwartej rundzie French Open – podobnie jak Majchrzak – pojawił się w Londynie. On również tych kortów nie zwojował. Przegrał z Rinkym Hijikatą 2:6, 4:6. Parę dni później w Maladze uległ z kolei Fabianowi Marozsanowi 2:6, 3:6.

Mecze pierwszej rundy zaplanowano na poniedziałek i wtorek. Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak – Alejandro Tabilo na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport