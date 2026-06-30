Kamil Majchrzak rywalizuje także w singlu, gdzie w meczu pierwszej rundy pokonał Alejandro Tabilo 6:3, 7:5, 7:5. Jego największy sukces na Wimbledonie to awans do 1/8 finału. Osiągnął ten rezultat przed rokiem.

Karol Drzewiecki to natomiast polski deblista, który ma w swoim dorobku cztery tytuły w grze podwójnej w cyklu ATP Challenger Tour. W ubiegłym sezonie zadebiutował na kortach w Londynie w duecie z Piotrem Matuszewskim, jednak tamten występ zakończyli na pierwszej rundzie.

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Ich rywale grają w deblu od turnieju w Indian Wells w marcu 2025 roku. Panowie wspólnie wygrali zawody rangi ATP w Houston w kwietniu tego samego roku. W ostatnim czasie nie notują jednak najlepszych wyników. Z pięciu ostatnich meczów zwyciężyli zaledwie w jednym, podczas rywalizacji w Stuttgarcie.

Będzie to pierwsze spotkanie tych deblowych duetów.

Gdzie obejrzeć mecz Majchrzak/Drzewiecki - Romboli/Smith na Wimbledonie?

Starcie Kamil Majchrzak/Karol Drzewiecki - Fernando Romboli/John Patrick Smith odbędzie się w środę, 1 lipca. Będzie to drugie spotkanie na korcie numer 4, gdzie zmagania rozpoczną się punktualnie o godzinie 12:00, czyli ok. 14:00. Transmisja spotkanie w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport