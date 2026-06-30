Zieliński/Johnson - Paul/Seggerman. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Tenis

Jan Zieliński i Luke Johnson wkraczają do gry na kortach Wimbledonu. Ich rywalami w pierwszej rundzie gry deblowej będą Jakub Paul oraz Ryan Seggerman. Gdzie obejrzeć mecz?

Tenisista w beżowej koszulce i białej czapce z radością unosi pięść, trzymając rakietę tenisową.
fot. PAP
Zieliński i Johnson zmierzą się z Paulem i Seggermanem

Zieliński i Johnson brali niedawno udział w turnieju w Eastbourne. Dotarli tam do półfinału, przegrywając dopiero z późniejszymi zwycięzcami Hugo Nysem i Edouardem Rogerem-Vasselinem.

 

Ich pierwszymi rywalami będą Paul i Seggerman, którzy przyjechali do Londynu po zwycięstwie w turnieju w Parmie. Było to jednak na nawierzchni ziemnej. Na trawie rozegrali tylko jedno spotkanie, przegrywając z duetem Alexander Bublik - Nick Kyrgios.

 

Transmisja meczu Zieliński/Johnson - Paul/Seggerman w środę 1 lipca od 12.00 w Polsacie Sport 3, Polsatsport.pl i online na Polsat Box Go.

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