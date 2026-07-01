Bajeczny duet pogrążył Szwecję! Francja w 1/8 finału MŚ

Reprezentacja Francji była w fazie grupowej bezbłędna - zanotowała trzy zwycięstwa i udowodniła, że jej celem jest odzyskanie mistrzostwa świata. Z kolei Szwedzi zdobyli w grupie cztery punkty, a po bolesnej porażce z Holandią (1:5) trudno było oczekiwać, że postawią się drużynie Didiera Deschampsa.

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Od samego początku to właśnie Francuzi mieli przewagę na boisku. Niezwykle aktywni byli Michael Olise oraz Kylian Mbappe. Ten drugi kilkukrotnie mógł otworzyć wynik meczu. Zawodziła jednak skuteczność.

Najbliżej było po podaniu Kounde, ale napastnik Realu Madryt trafił w słupek. Kiedy w 21. minucie pokonał Widell Zetterstroma, sędzia odgwizdał spalonego.

Tuż przed przerwą dopiął jednak swego. Dembele dostrzegł lukę w obronie rywali i zagrał do Mbappe. 27-latek wygrał pojedynek z jednym ze Szwedów i kapitalnie uderzył przy dalszym słupku bramki.

W 53. minucie Francuzi podwyższyli wynik. Michael Olise pokazał, że nie bez przyczyny jest obecnie uważany za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. 24-latek przyjął piłkę po zagraniu jednego z kolegów, przebiegł z nią kilkadziesiąt metrów, a potem zauważył wbiegającego w pole karne Barcolę.

Jego podanie było wyśmienite, piłkarz PSG nie mógł go zmarnować. I tego nie zrobił, uderzył tak mocno, że szwedzki bramkarz mógł jedynie patrzeć, jak futbolówka wpada do siatki.

Najlepsza drużyna świata z 2018 roku nieco się cofnęła. Bardzo dobrze wyglądała organizacja gry. Francuzi oczekiwali na błąd i doczekali się w 74. minucie.

Olise. Po prostu Michael Olise. Piłkarz Bayernu Monachium zaliczył piątą asystę podczas trwającego mundialu. To zagranie było dziełem sztuki, które bezbłędnie wykończył Mbappe.

Kilka minut przed końcem Deschamps dokonał podwójnej zmiany. Schodzący z boiska Olise oraz Mbappe zostali pożegnani owacją na stojąco.

Szwecja próbowała zdobyć choćby honorową bramkę. Tuż przed końcem bliski tego był Gyokeres, ale po jego uderzeniu imponującą interwencją popisał się Maignan.

Ostatecznie Francja pokonała Szwecję 3:0 i awansowała do 1/8 finału mistrzostw świata. Jej kolejnym rywalem będzie sensacyjny pogromca Niemców - Paragwaj.

Francja - Szwecja 3:0 (1:0)

Bramki: Mbappe (45', 74'), Barcola (53')

Francja: Maignan - Kounde (75' Gusto), Upamecano, Saliba, Digne (78' T. Hernandez) - Tchouameni, Rabiot, Olise (85' Cherki) - Dembele (75' Doue), Mbappe (85' Mateta), Barcola

Szwecja: Widell Zetterstrom - Svensson (82' Svanberg), Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson - Elanga, Bergvall (66' Zeneli), Ayari (82' Nygren), Stroud (66' Ali) - Isak (89' Nilsson), Gyokeres

HP, Polsat Sport