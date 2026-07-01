Bez polskich klubów! Kto otrzymał dzikie karty w siatkarskiej Lidze Mistrzów?

Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej ogłosiła, które kluby uzupełnią rozgrywki Ligi Mistrzów i Ligi Mistrzyń w sezonie 2026/2027. W gronie pięciu drużyn, które otrzymały dzikie karty znalazły się dwa kluby z Włoch oraz po jednym z Turcji, Hiszpanii i Rumunii.

Zobacz także: Złote drużyny polskiej siatkówki 2026. Kto wywalczył tytuły i trofea?

W Lidze Mistrzów szansę występu otrzymały Itas Trentino, Guaguas Las Palmas oraz Dinamo Bukareszt. W Lidze Mistrzyń zagrają natomiast Igor Gorgonzola Novara i Galatasaray Daikin Stambuł.

Trentino Volley to czterokrotny triumfator Ligi Mistrzów (2009, 2010, 2011, 2024), w rozgrywkach europejskich wygrał również Puchar CEV (2019). Siatkarze Dinamo Bukareszt trzykrotnie wygrali Puchar Mistrzów (1966, 1967, 1981), a raz Puchar Zdobywców Pucharów (1979).

Najmniej utytułowany jest w tym gronie CV Guaguas, ekipa z Wysp Kanaryjskich w ostatnich latach dwukrotnie dotarła do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Igor Gorgonzola Novara to zwycięzca Ligi Mistrzyń (2019), Pucharu CEV (2025) oraz Pucharu Challenge (2024). Siatkarki Galatasaray SK wygrały ostatnio Puchar CEV (2026).

W rozgrywkach CEV Champions League, zarówno u pań, jak i u panów, zagra po dwadzieścia drużyn. Polskę w rozgrywkach Ligi Mistrzów będą reprezentowały trzy najlepsze drużyny poprzedniego sezonu PlusLigi - Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka LUK Lublin oraz PGE Projekt Warszawa. W Lidze Mistrzyń zagrają natomiast PGE Budowlani Łódź, DevelopRes Rzeszów oraz UNI Opole.

Triumfatorzy europejskich pucharów w siatkówce w sezonie 2025/2026:



