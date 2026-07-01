Bolesna porażka Majchrzaka! Polak odpadł z Wimbledonu

Kamil Majchrzak znakomicie rozpoczął zmagania w Wimbledonie. Polak pewnie pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo 6:3, 7:5, 7:5. Tym samym wreszcie pokonał rywala, z którym dwukrotnie przegrał w turniejach wielkoszlemowych. - Cieszę się, że nie zaliczyłem hat-tricka i udało się wygrać - powiedział w rozmowie z reporterem Polsatu Sport, Tomaszem Lorkiem.

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Kolejnym rywalem 30-latka był Amerykanin Zachary Svajda. Już w pierwszym gemie Majchrzak prowadził 40:0. Choć rywal zdobył dwa punkty z rzędu, nie był w stanie odrobić straty i przegrał podanie. Potem obaj tenisiści pewnie bronili jednak serwis.

Końcówka seta była perfekcyjna w wykonaniu Polaka. Przy stanie 4:2 i podaniu rywala, znów prowadził 40:0. Amerykanin próbował się ratować, ale przewaga okazała się zbyt duża i kolejny raz stracił serwis. Po chwili Majchrzak potwierdził wyższość i wygrał 6:2. Potrzebował na to zaledwie 24 minuty.

Druga odsłona była dużo bardziej wyrównana. Dopiero w czwartym gemie doszło do przełamania - po raz pierwszy dokonał tego 23-latek. Od tamtej pory obaj zawodnicy popełniali coraz więcej błędów.

Majchrzak nie mógł ustabilizować serwisu. Bardzo dobrze funkcjonował return Amerykanina. Od stanu 1:3 Polak aż trzykrotnie stracił podanie i trudno było już wrócić do gry. Dzięki udanej końcówce Svajda doprowadził do wyrównania w meczu.

W trzecim secie żaden z tenisistów nie miał zamiaru odpuścić. Majchrzak zdecydowanie poprawił podanie, zanotował nawet cztery asy serwisowe. W piątym gemie Polak miał doskonałą szansę, by odskoczyć rywalowi. Nie był jednak w stanie przełamać rywala, mimo że miał aż trzy break pointy.

Nasz tenisista wyglądał naprawdę świetnie, aż trzy razy wygrał gema do zera. Doszło do tie-breaka. Majchrzak szybko wyszedł na dwupunktowe prowadzenie. Niepokojąco zrobiło się jednak przy stanie 4:2, gdyż Amerykanin zdobył trzy punkty z rzędu. W kluczowym momencie to jednak Polak pokazał klasę, utrzymał podanie, przełamał serwis rywala i ostatecznie zwyciężył w trzeciej odsłonie.

Tuż przed czwartym setem Svajda poprosił o przerwę medyczną. Majchrzak nie stracił jednak koncentracji i pewnie obronił podanie w pierwszym gemie. Problemy zaczęły się niedługo potem. Amerykanin prowadził 40:0 i miał trzy break pointy. Polak robił, co mógł, ale ostatecznie stracił serwis.

Svajda prezentował się coraz pewniej, Majchrzak bezradnie rozkładał jedynie ręce. Serwis był dobry, mocny i skuteczny, ale Svajda cały czas prowadził. W dziesiątym gemie Polak walczył, by przedłużyć seta. Obronił trzy piłki setowe, ale to było zbyt mało.

Od początku decydującej odsłony Majchrzak był w trudnej sytuacji. Już w pierwszym gemie przy własnym podaniu grał na przewagi, choć finalnie udało się wygrać. Kilka minut później nie był jednak w stanie tego powtórzyć. Amerykanin prowadził 40:0, kiedy Polak zdobył punkt. Ale tylko na tyle było go stać.

W kolejnych gemach obaj tenisiści nie popełniali błędów, trudno było im nawet odebrać podanie rywala. Przewaga Svajdy była jednak znacząca, Majchrzak miał coraz mniejsze szanse na triumf.

Amerykanin udowodnił przewagę i przypieczętował zwycięstwo w ostatnim gemie. Potrzebował tylko jeden piłki meczowej, by wygrać i wyeliminować naszego zawodnika z turnieju. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 6:2, 2:6, 7:6 (5), 4:6, 3:6.

Svajda w kolejnej rundzie zmagań zmierzy się z Alexem De Minaurem.

Kamil Majchrzak - Zachary Svajda 6:2, 2:6, 7:6 (5), 4:6, 3:6

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