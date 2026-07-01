Było blisko kolejnej sensacji na MŚ! Dublet Kane'a zapewnił awans Anglikom

"Lwy Albionu" wygrały grupę L, w której rywalizowały z Chorwacją, Ghaną i Panamą. Ich rywale z kolei zajęli trzecie miejsce w grupie K, w której rywalizowali z Kolumbią, Portugalią i Uzbekistanem, ale bilans czterech punktów dał im awans jako najlepszej drużynie z tej lokaty w całej stawce.

Już w siódmej minucie meczu fani zgromadzeni na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie byli świadkami sporej niespodzianki. Do siatki Anglików trafił Brian Cipenga. Skrzydłowy DR Konga otrzymał świetne podanie od Chancela Mbemby, wbiegł w pole karne bez opieki obrońców i uderzył w krótki róg. Jordan Pickford zdołał tylko odprowadzić piłkę wzrokiem.

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Ten gol bardzo podrażnił podopiecznych trenera Tuchela. Od razu ruszyli oni do zmasowanych ataków na bramkę przeciwników. Najlepszą okazję na remis zmarnował Jude Bellingham. Pomocnik po podaniu Declana Rice'a miał piłkę "jak na tacy", ale jego strzał głową kapitalnie obronił Lionel Mpasi-Nzau.

W ostatnich fragmentach pierwszej połowy gracze z Afryki wykreowali jeszcze jedną groźną akcję. Yoane Wissa miał świetną szansę na trafienie, ale z kilku metrów uderzył prosto w słupek. Chwilę później Harry Kane padł w polu karnym po starciu z bramkarzem przeciwników. Sędzia główny uznał jednak, że ten incydent nie kwalifikował się na rzut karny, i nakazał kontynuować grę.

W drugich 45 minutach to ponownie "Lwy Albionu" zepchnęły rywali do defensywy. Mpasi-Nzau odbijał jednak strzał za strzałem i tym samym mocno pracował na tytuł najlepszego gracza meczu oraz bohatera reprezentacji DR Konga. Ekipa trenera Sebastiena Desabre'a nie pozostawała bierna wobec tych ataków Anglików. Zespół z Afryki szukał szansy na podwyższenie wyniku i groźnie odpowiadał szybkimi kontratakami.

W 75. minucie spotkania w końcu doszło do wyrównania. Anthony Gordon świetnie dośrodkował, a Kane wybiegł zza pleców obrońców i głową skierował piłkę do siatki rywali. Tym razem golkiper nie dał rady i musiał skapitulować.

W samej końcówce ten sam duet zagwarantował zespołowi z Europy awans do dalszej fazy mistrzostw świata. Piłkarz Barcelony znów kapitalnie podał do kapitana zespołu, a ten błyskawicznie odwrócił się z piłką i strzelił prosto w górny róg bramki.

Anglia nie tylko nie zdobyła mistrzostwa, ale także nie stanęła na podium mundialu już od 1966 roku, czyli od równych 60 lat. Warto przypomnieć, że na poprzednim turnieju Anglicy odpadli w ćwierćfinale po starciu z późniejszymi finalistami, czyli Francją, która zresztą wcześniej wyeliminowała Polaków z rozgrywek w Katarze.

W 1/8 finału "Lwy Albionu" zmierzą się z Meksykiem, który w nocy z wtorku na środę pokonał Ekwador 2:0.

Anglia - Demokratyczna Republika Konga 2:1 (0:1)

Bramki: Harry Kane 75, 86 - Brian Cipenga 7.

Anglia: Jordan Pickford - Djed Spence (70. Eberechi Eze), Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O'Reilly - Eliott Anderson, Declan Rice (90+1. John Stones) - Noni Madueke (61. Bukayo Saka), Jude Bellingham, Marcus Rashford (61. Anthony Gordon) - Harry Kane.

DR Konga: Lionel Mpasi-Nzau - Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku (89. Joris Kayembe) - Ngalayel Mukau (76. Edo Kayembe), Samuel Moutoussamy (89. Fiston Mayele), Noah Sadiki - Nathanael Mbuku (64. Meschack Elia), Yoane Wissa, Brian Cipenga (76. Theo Bongonda).

Żółte kartki: Jude Bellingham - Noah Sadiki.

Sędziował: Adham Makhadmeh (Jordania).

ŁO, Polsat Sport