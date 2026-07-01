Chwile grozy na Wimbledonie! Wszystko przez niewybredny żart Djokovicia (WIDEO)
Novak Djoković nie bez powodu nazywany jest "Jokerem". W meczu drugiej rundy Wimbledonu po raz kolejny udowodnił, że pseudonim pasuje do niego jak ulał. Serb zdecydował się na żart, który podbił internet. Zobacz go poniżej.
Żart Novaka Djokovicia na Wimbledonie. Dziewczynka od podawania piłek przeżyła chwile grozy
Novak Djoković - Stefanos Tsitsipas. Skrót meczu
W drugiej rundzie Wimbledonu Djoković zmierzył się ze Stefanosem Tsitsipasem. Doświadczony Serb dał popis, pokonując Greka 6:3, 6:4, 6:2.
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Tuż przed rozpoczęciem trzeciego seta doszło do niecodziennej sytuacji z jego udziałem. Zawodnik poprosił o pomoc dziewczynkę do podawania piłek, która miała odciąć plaster spod rękawka jego koszulki. Kiedy zbliżyła nożyczki do ciała Serba, ten nerwowo od niej odskoczył, udając, że trafiła mu w skórę.
Na twarzy dziewczynki widać było przerażenie. Djoković szybko dał jednak do zrozumienia jej i wszystkim kibicom, że był to tylko żart.
Przypomnijmy, że to nie pierwsza tego typu interakcja Serba na tegorocznym Wimbledonu. Podczas jego spotkania pierwszej rundy z Yibingiem Wu jeden z kibiców postanowił oświadczyć się swojej wybrance serca. Djokovic zareagował błyskawicznie - najpierw pokazał zakochanym kciuka podniesionego w górę, a chwilę później skierował w stronę pary kilka ciepłych słów, zapewne życzeń na nową drogę życia.
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