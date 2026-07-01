Chwile grozy na Wimbledonie! Wszystko przez niewybredny żart Djokovicia (WIDEO)

W drugiej rundzie Wimbledonu Djoković zmierzył się ze Stefanosem Tsitsipasem. Doświadczony Serb dał popis, pokonując Greka 6:3, 6:4, 6:2.

ZOBACZ TAKŻE: Maja Chwalińska popełniła jeden błąd? Radwański punktuje! "Wynik poszedł w świat"



Tuż przed rozpoczęciem trzeciego seta doszło do niecodziennej sytuacji z jego udziałem. Zawodnik poprosił o pomoc dziewczynkę do podawania piłek, która miała odciąć plaster spod rękawka jego koszulki. Kiedy zbliżyła nożyczki do ciała Serba, ten nerwowo od niej odskoczył, udając, że trafiła mu w skórę.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Na twarzy dziewczynki widać było przerażenie. Djoković szybko dał jednak do zrozumienia jej i wszystkim kibicom, że był to tylko żart.

Przypomnijmy, że to nie pierwsza tego typu interakcja Serba na tegorocznym Wimbledonu. Podczas jego spotkania pierwszej rundy z Yibingiem Wu jeden z kibiców postanowił oświadczyć się swojej wybrance serca. Djokovic zareagował błyskawicznie - najpierw pokazał zakochanym kciuka podniesionego w górę, a chwilę później skierował w stronę pary kilka ciepłych słów, zapewne życzeń na nową drogę życia.



Transmisje turnieju wimbledońskiego w Polsacie Sport, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.