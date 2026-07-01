Czwarte zwycięstwo Meksyku! Ekwador wyeliminowany z mundialu

Reprezentacja Meksyku była jedną z najlepszych drużyn w pierwszej fazie turnieju. Selekcjoner Javier Aguirre miał powody do zadowolenia, gdyż jego piłkarze zaliczyli komplet trzech zwycięstw, nie tracąc przy tym nawet jednego gola.

ZOBACZ TAKŻE: Bajeczny duet pogrążył Szwecję! Francja w 1/8 finału MŚ

Ekwador po niespodziewanej porażce z Wybrzeżem Kości Słoniowej oraz remisie z Curacao na zakończenie zmagań w grupie pokonał Niemców i zapewnił sobie awans do fazy pucharowej.

Środowe spotkanie rozpoczęło się z godzinnym opóźnieniem ze względu na burzę nad stadionem w Mexico City. Meksyk od początku meczu ruszył do ataku, rywale nie potrafili zatrzymać tego naporu. W 7. minucie znakomitą szansę po dośrodkowaniu Luisa Romo miał Raul Jimenez, ale źle uderzył piłkę głową.

Niedługo potem Meksyk przeprowadził szybki atak. Quinones zagrał do Alvarado, ale ten zwlekał zbyt długo i trafił w obrońcę. Po chwili kapitalnie uderzył zaledwie 17-letni Gilberto Mora, natomiast minimalnie przestrzelił.

Na ofensywę Meksykanów odpowiedział były piłkarz Śląska Wrocław i Rakowa Częstochowa John Yeboah, którego strzał Raul Rangel sparował na słupek.

W 22. minucie stadion dosłownie eksplodował. Nie było czemu się dziwić, ponieważ Meksyk wyszedł na prowadzenie. Doskonale zachował się jeden z liderów zespołu Julian Quinones, który najpierw wykonał ruch na wolne pole, a potem przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów, wpadł w pole karne, po czym nie dał szans bramkarzowi. Dla 29-latka był to trzeci gol na mundialu. Asystę zanotował Roberto Alvarado.

Nie trzeba było długo czekać na kolejne trafienie. Raul Jimenez najpierw efektownie ograł jednego z obrońców, następnie dobrze się ustawił i odebrał piłkę po niecelnym wybiciu rywali. Napastnik zagrał do Quinonesa, dostał podanie zwrotne, a potem uderzył w samo okienko bramki Galindeza. To był dla niego 47. gol w barwach narodowych.

Ekwador robił, co mógł, ale nie miał pomysłu, jak zagrozić bramce Rangela. Jedynym, który sprawiał problemy obronie, był Yeboah. W 40. minucie świetnie minął jednego z obrońców, a następnie oddał znakomity strzał. Meksykański bramkarz uratował jednak zespół przed utratą bramki. Do przerwy było 2:0.

Selekcjoner Sebastian Beccacece, wiedząc, że musi pobudzić drużynę do ataku, dokonał dwóch zmian. Mimo to na początku drugiej odsłony nie działo się zbyt wiele, oba zespoły były dość apatyczne.

W 67. minucie po wrzutce z rzutu rożnego uderzał głową mierzący 195 cm wzrostu Cesar Montes, natomiast świetną interwencję zaliczył Galindez.

Meksykanie wyraźnie cofnęli się do defensywy. Grali mądrze, byli pragmatyczni i czekali na szansę do kontrataku.

Ekwador utrzymywał się na połowie rywala, ale nie potrafił stworzyć żadnej dogodnej okazji. Każda piłka, która była wrzucona w pole karne, szybko była wybijana.

W doliczonym czasie gry wyrzucony z boiska został Piero Hincapie. Obrońca zasłonił sobie usta, po czym powiedział coś do jednego z rywali. Sędzia po konsultacji z systemem VAR był bezwzględny i pokazał mu czerwoną kartkę.

Ostatecznie Meksyk po raz pierwszy od 40 lat wygrał mecz w fazie pucharowej mistrzostw świata i awansował do 1/8 finału turnieju. Jego kolejnym rywalem będzie Anglia lub Demokratyczna Republika Konga.

Meksyk - Ekwador 2:0 (2:0)

Bramki: Quinones (22'), Jimenez (31')

Meksyk: Rangel - Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo - Mora (59' Gutierrez), Lira, Romo (73' Vargas) - Alvarado (80' Reyes), R. Jimenez (74' S. Gimenez), Quinones (80' Pineda)

Ekwador: Galindez - Franco (46' Medina), Ordonez (46' Preciado), Pacho, Hincapie - Yeboah (79' J. Caicedo), M. Caicedo, Vire, Angulo (79' Paez) - Plata, Valencia (59' Rodriguez)

Żółte kartki: Franco, Paez, M. Caicedo

Czerwona kartka: Hincapie (90+5')

HP, Polsat Sport