Dlatego Maja Chwalińska zrezygnowała z gry na Wimbledonie. Już rozpoczęła leczenie
Maja Chwalińska wycofała się z rywalizacji w grze podwójnej na tegorocznym Wimbledonie. Jak poinformowali dziennikarze portalu "WP Sportowe Fakty", polska tenisistka lekko skręciła kostkę.
Po dojściu do finału Roland Garros kibice z Polski mieli nadzieję, że Chwalińska równie dobrze zaprezentuje się podczas Wimbledonu. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej odpadła jednak już w pierwszej rundzie zmagań w singlu, kiedy lepsza od niej okazała się Mananchaya Sawangkaew.
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Chwalińska miała również brać udział w rywalizacji deblowej, a jej partnerką na korcie miała być Sinja Kraus. Polka jednak wycofała się z tych zmagań.
Dziennikarze "WP Sportowych Faktów" dowiedzieli się, co stało za taką decyzją. Jak się okazuje, tenisistka lekko skręciła kostkę. Według sztabu zawodniczki po konsultacji medycznej zapadła decyzja o wycofaniu się z wielkoszlemowego turnieju. Leczenie Chwalińskiej już trwa. Nie wiadomo, kiedy wróci na kort.
Przypomnijmy, że o problemach zdrowotnych Chwalińska mówiła już wcześniej, w rozmowie z naszym wysłannikiem Tomaszem Lorkiem. 25-latka przyznała, że znacznie poważniejsze od urazu stawu skokowego okazały się skurcze, które dokuczały jej z wyjątkową siłą.
- Nie mam jeszcze stuprocentowej pewności, a nie chcę ryzykować, żeby nie zrobiła się z tego poważna kontuzja. Nie sądzę, że to coś groźnego, bo tak naprawdę później z gry bardziej wykluczyły mnie skurcze, ale na pewno trzeba to sprawdzić - orzekła Chwalińska.Przejdź na Polsatsport.pl