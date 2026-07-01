Gra na poziomie Zinedine'a Zidane'a czy Michela Platiniego! Ekspert nie ma wątpliwości

Piłka nożna

We wtorek Francja pokonała Szwecję 3:0 i awansowała do 1/8 finału, gdzie zmierzy się z "czarnym koniem" z Paragwaju, który po rzutach karnych wyeliminował Niemców. W starciu "Trójkolorowych" ze Szwedami brylował Michael Olise. Ekspert Polsatu Sport, Marek Jóźwiak, nie szczędził komplementów pod adresem piłkarza Bayernu Monachium w programie "Polsat Mundial Cast".

Michel Platini i Zinedine Zidane rozmawiają i uśmiechają się.
fot. PAP/EPA
Zdaniem Marka Jóźwiaka, Michael Olise gra na tym samym poziomie co Zinedine Zidane i Michel Platini.

- Michael Olise jest wybitny. Zmiana pozycji ze skrzydła na "dziesiątkę" i zamiana z Ousmane Dembele powoduje, że Francja wreszcie ma piłkarza klasy Zinedine'a Zidane'a czy Michela Platiniego na pozycji playmakera. To jest chłopak, który dorównuje im klasą jeśli chodzi o kreatywność. Na pewno gra zdecydowanie lepiej jeden na jednego. Platini był bardziej rozgrywającym, natomiast Olise to chłopak, który robi niespotykane rzeczy - powiedział były piłkarz m.in. Guingamp i Legii Warszawa.

 

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24-latek ma za sobą udany sezon w Bundeslidze, gdzie w 32 spotkaniach strzelił 15 goli i zanotował 21 asyst. Na mundialu także radzi sobie wyśmienicie. Olise w dotychczasowych czterech meczach asystował sześciokrotnie - po dwa razy z Senegalem i Irakiem w grupie I oraz ze Szwecją w 1/16 finału.

 

- Bawił się ze Szwecją. Ma wewnętrzny luz. Balans możesz mieć, kiedy kontrolujesz piłkę i przeciwnika. On to robi. Cały czas prowadzi piłkę lewą nogą, dalszą od przeciwnika. Jeśli odbiorą mu "futbolówkę" to w momencie, gdy jest na jego prawej nodze. Jeśli jednak prowadzi od linii, w środkowej strefie boiska, lewą nogą piłkę w poprzek lub do przodu, to jest bardzo trudno mu ją zabrać - zauważył Jóźwiak.

 

Całość dyskusji w załączonym materiale wideo.

 

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