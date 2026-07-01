- Michael Olise jest wybitny. Zmiana pozycji ze skrzydła na "dziesiątkę" i zamiana z Ousmane Dembele powoduje, że Francja wreszcie ma piłkarza klasy Zinedine'a Zidane'a czy Michela Platiniego na pozycji playmakera. To jest chłopak, który dorównuje im klasą jeśli chodzi o kreatywność. Na pewno gra zdecydowanie lepiej jeden na jednego. Platini był bardziej rozgrywającym, natomiast Olise to chłopak, który robi niespotykane rzeczy - powiedział były piłkarz m.in. Guingamp i Legii Warszawa.

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24-latek ma za sobą udany sezon w Bundeslidze, gdzie w 32 spotkaniach strzelił 15 goli i zanotował 21 asyst. Na mundialu także radzi sobie wyśmienicie. Olise w dotychczasowych czterech meczach asystował sześciokrotnie - po dwa razy z Senegalem i Irakiem w grupie I oraz ze Szwecją w 1/16 finału.

- Bawił się ze Szwecją. Ma wewnętrzny luz. Balans możesz mieć, kiedy kontrolujesz piłkę i przeciwnika. On to robi. Cały czas prowadzi piłkę lewą nogą, dalszą od przeciwnika. Jeśli odbiorą mu "futbolówkę" to w momencie, gdy jest na jego prawej nodze. Jeśli jednak prowadzi od linii, w środkowej strefie boiska, lewą nogą piłkę w poprzek lub do przodu, to jest bardzo trudno mu ją zabrać - zauważył Jóźwiak.

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