Ekwador protestuje po odpadnięciu z MŚ. Federacja wydała oświadczenie

"Postępowanie kibiców reprezentacji Meksyku jest dalekie od zasad fair play (...), które powinny charakteryzować mistrzostwa świata w piłce nożnej” – podkreśliła ekwadorska federacja w wydanym oświadczeniu.

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O co chodzi Ekwadorczykom? Mowa tutaj o zachowaniu Meksykanów, którzy w noc poprzedzającą mecz w ramach 1/16 finału MŚ, zebrali się w okolicach hotelu, w którym przebywała ekwadorska kadra. Według lokalnych mediów fani reprezentacji Meksyku używali gadżetów powodujących trudny do zniesienia hałas. Do tego bardzo głośno śpiewali meksykańskie pieśni. Dopiero po pewnym czasie interweniowała policja, która odsunęła kibiców z dala od hotelu.

W związku z tym, Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) złożyła oficjalną skargę do organizatorów mundialu rozgrywanego w Meksyku, USA oraz Kanadzie.

Nie były to jedyne problemy reprezentacji Ekwadoru przed spotkaniem 1/16 finału turnieju. W poniedziałek rano Ekwadorczycy przeprowadzili ostatni trening w Columbus w stanie Ohio, gdzie Ekwador stacjonował w czasie mundialu. Następnie ekipa udała się do Meksyku, ale po drodze napotkała ogromne kłopoty logistyczne.

Podróż do Mexico City trwała dziewięć godzin, zamiast pięciu jak pierwotnie planowano. Przeszkodą obiektywną był ulewny deszcz, ale trener Ekwadoru Sebastian Beccacece skrytykował logistykę w stolicy Meksyku, co doprowadziło do poważnego opóźnienia i... zmęczenia jego piłkarzy.

- Lot miał trwać trzy i pół godziny plus później godzina i 20 minut jazdy autokarem do hotelu i dalej na stadion. Ostatecznie zajęło to nam dziewięć godzin. I naprawdę nie wiem, dlaczego tak długo – zastanawiał się Beccacece na konferencji prasowej, która rozpoczęła się ok. 75 minut później niż planowano.

Meksyk wygrał z Ekwadorem 2:0, kontrolując boiskowe wydarzenia przez całe spotkanie. W kolejnej rundzie gospodarze mundialu zmierzą się z Anglią lub DR Konga.

psl, Polsat Sport