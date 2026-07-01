Grali ponad cztery godziny! Pożegnanie legendy z Wimbledonem

Mecz stał na świetnym poziomie i trwał cztery godziny oraz 16 minut. W każdym z czterech setów kibice oglądali tie-breaka.

Ostatecznie lepszy okazał się Włoch, który wygrał trzy sety z rzędu. Jego rywalem w kolejnej rundzie będzie Francuz Arthur Fils.

Wawrinka już wcześniej ogłosił, że rok 2026 będzie jego ostatnim w zawodowym tenisie.

Wawrinka to jeden z nielicznych zawodników, który był w stanie rywalizować z "Wielką Trójką": Rogerem Federerem, Rafaelem Nadalem i Novakiem Djokoviciem. Szwajcar, mimo ich hegemonii, zdołał zdobyć trzy tytuły wielkoszlemowe: Australian Open 2014, Roland Garros 2015, US Open 2016.

Najwyżej w rankingu Wawrinka klasyfikowany był na trzecim miejscu. Ponadto łącznie Szwajcar sięgnął po 16 tytułów w tourze. W 2008 roku w Pekinie został mistrzem olimpijskim w deblu wraz z Federerem. W 2014 razem ze swoją reprezentacją zdobył także Puchar Davisa.

Matteo Berrettini (Włochy) - Stan Wawrinka (Szwajcaria) 6:7 (7-9), 7:6 (18-16), 7:6 (9-7), 7:6 (7-5)