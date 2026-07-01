Halo tu Wimbledon. Transmisja TV i stream online - 02.07

Tenis

Rozpoczęła się kolejna edycja Wimbledonu. To oznacza, że na anteny Polsatu Sport powrócił program "Halo tu Wimbledon", w którym omawiać będziemy najważniejsze wydarzenia z londyńskich kortów. Transmisja kolejnego odcinka programu w czwartek w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go 1 lipca o godzinie 11:00.

Grafika z logo Wimbledonu i napisem "halo tu wimbledon"
fot. Polsat Sport
Filip Gawęcki i Dawid Olejniczak w programie Halo tu Wimbledon

Gospodarzem kolejnego odcinka "Halo tu Wimbledon" będzie Filip Gawęcki. Jego gościem będzie natomiast komentator i ekspert Polsatu Sport – Dawid Olejniczak, który podsumuje i zapowie najciekawsze wydarzenia na kortach Wimbledonu.

 

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Mecze Wimbledonu transmitowane są na antenach Polsatu Sport, na platformie Polsat Box Go oraz na portalu Polsatsport.pl.


Transmisja programu "Halo tu Wimbledon" w czwartek o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl, na Polsat Box Go.

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