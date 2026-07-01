Pierwszy set spotkania rozgrywanego w ramach 2. rundy Wimbledonu 2026 był bardzo wyrównany. O tym, kto będzie prowadził 1:0 rozstrzygnął tie-break. Bardzo zacięta rywalizacja zakończyła się na korzyść Polaka, który zyskał mentalną przewagę przed kolejnym setami.

W trzecim gemie partii numer 2 Hurkacz przełamał rywala przy pierwszej możliwej okazji. Gra Ofnera w tym momencie nieco się załamała, co świetnie wykorzystał Wrocławianin. Druga odsłona trwała 16 minut krócej niż pierwsza i zakończyła się zwycięstwem Polaka 6:4.

Identyczny wynik na korzyść Hurkacza padł w secie numer 3. Tenisista z Wrocławia tym samym awansował do trzeciej rundy, gdzie zmierzy się z Tommym Paulem.

W 2021 roku Hurkacz dotarł w Wimbledonie do półfinału.

Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner 7:6, 6:4, 6:4

Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner. Skrót meczu Wimbledon 2026 (WIDEO)

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