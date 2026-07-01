Hurkacz w Londynie gra po dwuletniej przerwie. W 2024 roku doznał tam kontuzji kolana, która wywróciła jego karierę. Wówczas był rozstawiony z numerem siódmym, a teraz zajmuje w rankingu 94. miejsce.

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Na otwarcie obecnej edycji wygrał z rozstawionym z numerem 11. Norwegiem Casperem Ruudem 6:4, 6:2, 7:6 (9-7).

Jego kolejnym rywalem będzie Amerykanin Tommy Paul, który pokonał Soon-woo Kwona z Korei Południowej 6:3, 7:6 (7-4), 6:2.

Hurkacz z Paulem ma bilans 1-3. Dwa ostatnie mecze grali jednak na nawierzchni ziemnej. Na trawie zmierzą się po raz pierwszy.

Hubert Hurkacz - Tommy Paul. Kiedy mecz? O której godzinie?

Jak na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy i o której zostanie rozegrany mecz Hurkacz - Paul. Gdy tylko organizatorzy o tym poinformują, przekażemy tę informację w tekście.

BS, Polsat Sport, PAP