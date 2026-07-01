Hurkacz docenił formę Majchrzaka! "To coś wyjątkowego"

W środę kolejnym rywalem Wrocławianina w tegorocznej edycji Wimbledonu był Sebastian Ofner. Austriak, czyli 110. rakieta świata, po długim boju pokonał Serba Hamada Medjedovicia 1:6, 6:2, 4:6, 6:3, 6:4.

- Cieszę się z dzisiejszego zwycięstwa. Wcale nie było łatwo, zwłaszcza w pierwszym secie. Drugi zresztą też sprawił mi sporo problemów. Ta pierwsza partia miała jednak kluczowe znaczenie. Tie-break był wyrównany, a mój rywal miał nawet piłkę setową. Wygrana dała mi mnóstwo pewności siebie i dobrej energii - powiedział 29-latek.

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Hurkacz wypowiedział się także o formie innego Polaka, który wciąż rywalizuje w singlu na trawiastych kortach Wimbledonu. Mowa o Kamilu Majchrzaku. W meczu pierwszej rundy pokonał on Alejandro Tabilo 6:3, 7:5, 7:5.

- Niesamowicie cieszy mnie sukces Kamila (Majchrzaka - dop. red) i jego pierwszy tytuł w s'Hertogenbosch. Droga do wygranej i zwycięstwa z trzema mocnymi rywalami to coś wyjątkowego. Udowadnia, że stać go na duży awans w rankingu. Po prostu bardzo się cieszę, że tak dobrze mu idzie - orzekł Hurkacz.

W kolejnej rundzie reprezentant Polski zmierzy się z Tommym Paulem z USA, który w Londynie jest rozstawiony z numerem 21.

- To niezwykle trudny rywal, dlatego czeka mnie nie lada wyzwanie. Zobaczymy, jak potoczy się nasze spotkanie - zakończył zawodnik pochodzący z Wrocławia.

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ŁO, Polsat Sport