ILCA z medalami Mistrzostw Polski w Sprincie
Pierwsze 12 dni 27. edycji LOTTO Gdynia Sailing Days dobiegły końca. W tym czasie na wodach Zatoki Gdańskiej wyłoniono mistrza Europy klasy Finn, mistrzów Polski w Sprincie w klasach ILCA oraz zwycięzców Pucharu Miasta Gdyni w klasach ILCA.
Między 20 a 28 czerwca na wodach Zatoki Gdańskiej rywalizowali zawodnicy klasy Finn. Mistrzem Europy został Holender Martijn Van Muyden. Michał Krasodomski (KS AZS AWFiS Gdańsk) zwyciężył w kategorii U29, Miłosz Michalak (YKP Gdynia) wywalczył złoty medal w kategorii U23, a Maciej Filipiak (JK Kotwica Tarnobrzeg) zdobył brązowy medal w tej samej kategorii.
Po mistrzowskiej rywalizacji w klasie Finn przyszła pora na zawodników klas ILCA 4, ILCA 6 i ILCA 7. To wyjątkowe i uniwersalne klasy, w których zawodnicy ścigają się na identycznych kadłubach, wykorzystując jedynie różne wielkości ożaglowania. W klasie ILCA 4 używany jest żagiel o powierzchni 4,7 m², w klasie ILCA 6 – 5,76 m², natomiast w klasie ILCA 7 – 7,06 m².
ILCA 6 i ILCA 7 to klasy olimpijskie – odpowiednio kobieca i męska. ILCA 4 stanowi natomiast klasę przygotowawczą dla młodych żeglarzy stawiających pierwsze kroki w tej jednoosobowej konkurencji. Na jachtach klasy ILCA ścigają się zarówno zawodnicy poniżej 16. roku życia, jak i doświadczeni dorośli żeglarze.
Jako pierwsze rozegrano Mistrzostwa Polski w Sprincie – regaty charakteryzujące się krótkimi i dynamicznymi wyścigami, przeznaczone dla zawodników do 19. roku życia. Sprinty różnią się od innych regat nie tylko długością wyścigów. Mistrzostwa trwały zaledwie dwa dni, co w połączeniu z dość słabym wiatrem sprawiło, że rywalizacja była niezwykle intensywna.
– Regaty klas ILCA po raz kolejny pokazały, że Gdynia jest miejscem, w którym swoją drogę rozwijają zarówno przyszli mistrzowie, jak i doświadczeni zawodnicy. Cieszy nas, że podczas LOTTO Gdynia Sailing Days mogliśmy gościć młodych żeglarzy rywalizujących w Mistrzostwach Polski w Sprincie oraz uczestników Pucharu Miasta Gdyni. Takie wydarzenia nie tylko promują sport i aktywny styl życia, ale również budują żeglarską tradycję naszego miasta i zachęcają kolejne pokolenia do wyjścia na wodę – powiedział Tadeusz Szemiot, Przewodniczący Rady Miasta Gdyni.
Wyniki Mistrzostw Polski w Sprincie klas ILCA
Klasa ILCA 4 – kobiety
- Lila Klewenhagen (Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu)
- Barbara Maruszczak (Fundacja Olsztyński Klub Żeglarski)
- Mila Faust (Miejski Klub Żeglarski Arka Gdynia)
Klasa ILCA 4 – mężczyźni
- Jerzy Rułka (Yacht Klub Polski Gdynia)
- Piotr Malitowski (LOK Klub Wodny Garland w Pyskowicach)
- Wojciech Gralak (Centrum Żeglarskie w Szczecinie)
Klasa ILCA 6 U17 – kobiety
- Patrycja Jałoszyńska (Klub Żeglarski Nysa)
- Maja Dębicka (Poznański Klub Morski LOK im. kpt. A. Białoszyńskiego)
- Kalina Czajkowska (Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu)
Klasa ILCA 6 U17 – mężczyźni
- Maksymilian Kajdy (Uczniowski Klub Sportowy FIR w Warszawie)
- Maksymilian Flaczyński (Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy w Poznaniu)
- Maciej Paderewski (Toruński Klub Żeglarski)
Klasa ILCA 6 U19 – kobiety
- Hanna Rogowska (Chojnicki Klub Żeglarski)
- Martyna Seroka (Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Kiekrz w Poznaniu)
- Nina Mirowska (KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego)
Klasa ILCA 6 U19 – mężczyźni
- Piotr Trella (Miejski Klub Żeglarski Arka Gdynia)
- Ignacy Pośpieszny (Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu)
- Michał Godlewski (Międzyszkolny Klub Sportowy Dwójka w Warszawie)
Klasa ILCA 7 U19 – mężczyźni
- Jan Rohde (Stowarzyszenie Sportów Wodnych Iława)
- Maciej Dudek (Nauticus Yacht Club Olsztyn)
- Maksymilian Luto (Nauticus Yacht Club Olsztyn)
W poniedziałek, 29 czerwca, rozpoczął się natomiast Puchar Miasta Gdyni, również rozgrywany w klasach ILCA 4, ILCA 6 i ILCA 7. Część zawodników rywalizujących wcześniej w Sprintach wyjechała już do Grecji, gdzie przygotowują się do Mistrzostw Europy Juniorów klasy ILCA 6. Mimo to na starcie Pucharu Miasta Gdyni stanęło aż 140 żeglarzy i żeglarek, w tym wielu zawodników Kadry Narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego.
Po kilku dniach słabego wiatru uczestników przywitały prawdziwie żeglarskie warunki. Przez pierwsze dwa dni regat wiatr utrzymywał się na poziomie kilkunastu węzłów, a rywalizacji towarzyszyła fala. Ostatniego dnia pogoda nieco się zmieniła. Mimo słabszego wiatru udało się rozegrać po jednym wyścigu każdej floty.
– Warunki podczas Sprintów były zdecydowanie słabowiatrowe - Komisja Regatowa walczyła o to, aby udało się rozegrać komplet wyścigów. Podczas Pucharu Miasta Gdyni wiatr był z kolei mocniejszy, ale dość zmienny. Bardzo dobrze żeglowało mi się na fali. Była długa i duża, co jest charakterystyczne dla tego akwenu. Ostatniego dnia udało się rozegrać tylko jeden wyścig, więc trochę szkoda. Myślę, że wielu zawodników liczyło na więcej, ale warunki pozwoliły nam tylko na tyle - podsumowała regaty zwyciężczyni w kategorii ILCA 6 kobiet, Martyna Seroka (ŻLKS Kiekrz w Poznaniu).
Choć warunki były zgoła różne Martyna dwukrotnie stanęła na podium.
– Na Sprintach wiedziałam, że jeśli dobrze poprowadzę łódkę pod względem technicznym, będę szybka. Kluczowe były przede wszystkim manewry – wejścia na boje i sprawnie wykonywane zwroty, ponieważ wyścigi były znacznie krótsze niż w standardowym formacie regat. Z kolei podczas Pucharu Miasta Gdyni, szczególnie w pierwszych dniach, najważniejsze było odpowiednie dociśnięcie i wybalastowanie łódki. Tutaj decydowała przede wszystkim fizyczność. Warunki były zupełnie inne niż podczas Sprintów i można powiedzieć, że się odwróciły – Puchar Miasta Gdyni był zdecydowanie bardziej silnowiatrowy – dodała Seroka.
Zwycięzcą klasy ILCA 4 został Jerzy Rułka (Yacht Klub Polski Gdynia). W klasie ILCA 6 triumfował Wojciech Wójcik (Towarzystwo Sportowe Kuźnia Rybnik), natomiast w klasie ILCA 7 najlepszy okazał się Jacek Kalinowski (Stowarzyszenie Europ Jacht Klub Pogoń Szczecin).Przejdź na Polsatsport.pl