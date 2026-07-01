ILCA z medalami Mistrzostw Polski w Sprincie

Między 20 a 28 czerwca na wodach Zatoki Gdańskiej rywalizowali zawodnicy klasy Finn. Mistrzem Europy został Holender Martijn Van Muyden. Michał Krasodomski (KS AZS AWFiS Gdańsk) zwyciężył w kategorii U29, Miłosz Michalak (YKP Gdynia) wywalczył złoty medal w kategorii U23, a Maciej Filipiak (JK Kotwica Tarnobrzeg) zdobył brązowy medal w tej samej kategorii.

Po mistrzowskiej rywalizacji w klasie Finn przyszła pora na zawodników klas ILCA 4, ILCA 6 i ILCA 7. To wyjątkowe i uniwersalne klasy, w których zawodnicy ścigają się na identycznych kadłubach, wykorzystując jedynie różne wielkości ożaglowania. W klasie ILCA 4 używany jest żagiel o powierzchni 4,7 m², w klasie ILCA 6 – 5,76 m², natomiast w klasie ILCA 7 – 7,06 m².

ILCA 6 i ILCA 7 to klasy olimpijskie – odpowiednio kobieca i męska. ILCA 4 stanowi natomiast klasę przygotowawczą dla młodych żeglarzy stawiających pierwsze kroki w tej jednoosobowej konkurencji. Na jachtach klasy ILCA ścigają się zarówno zawodnicy poniżej 16. roku życia, jak i doświadczeni dorośli żeglarze.

Jako pierwsze rozegrano Mistrzostwa Polski w Sprincie – regaty charakteryzujące się krótkimi i dynamicznymi wyścigami, przeznaczone dla zawodników do 19. roku życia. Sprinty różnią się od innych regat nie tylko długością wyścigów. Mistrzostwa trwały zaledwie dwa dni, co w połączeniu z dość słabym wiatrem sprawiło, że rywalizacja była niezwykle intensywna.

– Regaty klas ILCA po raz kolejny pokazały, że Gdynia jest miejscem, w którym swoją drogę rozwijają zarówno przyszli mistrzowie, jak i doświadczeni zawodnicy. Cieszy nas, że podczas LOTTO Gdynia Sailing Days mogliśmy gościć młodych żeglarzy rywalizujących w Mistrzostwach Polski w Sprincie oraz uczestników Pucharu Miasta Gdyni. Takie wydarzenia nie tylko promują sport i aktywny styl życia, ale również budują żeglarską tradycję naszego miasta i zachęcają kolejne pokolenia do wyjścia na wodę – powiedział Tadeusz Szemiot, Przewodniczący Rady Miasta Gdyni.

Wyniki Mistrzostw Polski w Sprincie klas ILCA

Klasa ILCA 4 – kobiety

Lila Klewenhagen (Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu) Barbara Maruszczak (Fundacja Olsztyński Klub Żeglarski) Mila Faust (Miejski Klub Żeglarski Arka Gdynia)

Klasa ILCA 4 – mężczyźni

Jerzy Rułka (Yacht Klub Polski Gdynia) Piotr Malitowski (LOK Klub Wodny Garland w Pyskowicach) Wojciech Gralak (Centrum Żeglarskie w Szczecinie)

Klasa ILCA 6 U17 – kobiety

Patrycja Jałoszyńska (Klub Żeglarski Nysa) Maja Dębicka (Poznański Klub Morski LOK im. kpt. A. Białoszyńskiego) Kalina Czajkowska (Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu)

Klasa ILCA 6 U17 – mężczyźni

Maksymilian Kajdy (Uczniowski Klub Sportowy FIR w Warszawie) Maksymilian Flaczyński (Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy w Poznaniu) Maciej Paderewski (Toruński Klub Żeglarski)

Klasa ILCA 6 U19 – kobiety

Hanna Rogowska (Chojnicki Klub Żeglarski) Martyna Seroka (Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Kiekrz w Poznaniu) Nina Mirowska (KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego)

Klasa ILCA 6 U19 – mężczyźni

Piotr Trella (Miejski Klub Żeglarski Arka Gdynia) Ignacy Pośpieszny (Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu) Michał Godlewski (Międzyszkolny Klub Sportowy Dwójka w Warszawie)

Klasa ILCA 7 U19 – mężczyźni

Jan Rohde (Stowarzyszenie Sportów Wodnych Iława) Maciej Dudek (Nauticus Yacht Club Olsztyn) Maksymilian Luto (Nauticus Yacht Club Olsztyn)

W poniedziałek, 29 czerwca, rozpoczął się natomiast Puchar Miasta Gdyni, również rozgrywany w klasach ILCA 4, ILCA 6 i ILCA 7. Część zawodników rywalizujących wcześniej w Sprintach wyjechała już do Grecji, gdzie przygotowują się do Mistrzostw Europy Juniorów klasy ILCA 6. Mimo to na starcie Pucharu Miasta Gdyni stanęło aż 140 żeglarzy i żeglarek, w tym wielu zawodników Kadry Narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego.

Po kilku dniach słabego wiatru uczestników przywitały prawdziwie żeglarskie warunki. Przez pierwsze dwa dni regat wiatr utrzymywał się na poziomie kilkunastu węzłów, a rywalizacji towarzyszyła fala. Ostatniego dnia pogoda nieco się zmieniła. Mimo słabszego wiatru udało się rozegrać po jednym wyścigu każdej floty.

– Warunki podczas Sprintów były zdecydowanie słabowiatrowe - Komisja Regatowa walczyła o to, aby udało się rozegrać komplet wyścigów. Podczas Pucharu Miasta Gdyni wiatr był z kolei mocniejszy, ale dość zmienny. Bardzo dobrze żeglowało mi się na fali. Była długa i duża, co jest charakterystyczne dla tego akwenu. Ostatniego dnia udało się rozegrać tylko jeden wyścig, więc trochę szkoda. Myślę, że wielu zawodników liczyło na więcej, ale warunki pozwoliły nam tylko na tyle - podsumowała regaty zwyciężczyni w kategorii ILCA 6 kobiet, Martyna Seroka (ŻLKS Kiekrz w Poznaniu).

Choć warunki były zgoła różne Martyna dwukrotnie stanęła na podium.

– Na Sprintach wiedziałam, że jeśli dobrze poprowadzę łódkę pod względem technicznym, będę szybka. Kluczowe były przede wszystkim manewry – wejścia na boje i sprawnie wykonywane zwroty, ponieważ wyścigi były znacznie krótsze niż w standardowym formacie regat. Z kolei podczas Pucharu Miasta Gdyni, szczególnie w pierwszych dniach, najważniejsze było odpowiednie dociśnięcie i wybalastowanie łódki. Tutaj decydowała przede wszystkim fizyczność. Warunki były zupełnie inne niż podczas Sprintów i można powiedzieć, że się odwróciły – Puchar Miasta Gdyni był zdecydowanie bardziej silnowiatrowy – dodała Seroka.

Zwycięzcą klasy ILCA 4 został Jerzy Rułka (Yacht Klub Polski Gdynia). W klasie ILCA 6 triumfował Wojciech Wójcik (Towarzystwo Sportowe Kuźnia Rybnik), natomiast w klasie ILCA 7 najlepszy okazał się Jacek Kalinowski (Stowarzyszenie Europ Jacht Klub Pogoń Szczecin).

Informacja prasowa