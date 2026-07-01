Kamil Majchrzak - Zachary Svajda. Wynik meczu Wimbledon 2026. Kto wygrał?

Majchrzak w czwartek powalczy o awans do trzeciej rundy Wimbledonu. Jego kolejnym rywalem będzie reprezentant USA Zachary Svajda.

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Majchrzak ze Svajdą ma bilans 1-1. Oba spotkania rozegrali w zeszłym roku.

Czy na kortach Wimbledonu tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego dopisze do swojego dorobku drugie zwycięstwo w bezpośrednim starciu z tym rywalem?

Kamil Majchrzak - Zachary Svajda. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Majchrzak - Svajda poznamy w czwartek 2 lipca. O tym, kto wygrał mecz Majchrzak - Svajda, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport