Kamil Majchrzak - Zachary Svajda. Wynik meczu Wimbledon 2026. Kto wygrał?

Tenis

Kamil Majchrzak - Zachary Svajda to spotkanie drugiej rundy Wimbledonu 2026. Kto wygrał mecz Majchrzak - Svajda? Jaki był wynik Majchrzak - Svajda na Wimbledonie?

Kamil Majchrzak na korcie tenisowym z rakietą.
fot. PAP
Kamil Majchrzak - Zachary Svajda. Wynik meczu Wimbledon 2026. Kto wygrał?

Majchrzak w czwartek powalczy o awans do trzeciej rundy Wimbledonu. Jego kolejnym rywalem będzie reprezentant USA Zachary Svajda.

 

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Majchrzak ze Svajdą ma bilans 1-1. Oba spotkania rozegrali w zeszłym roku.

 

Czy na kortach Wimbledonu tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego dopisze do swojego dorobku drugie zwycięstwo w bezpośrednim starciu z tym rywalem?

Kamil Majchrzak - Zachary Svajda. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Majchrzak - Svajda poznamy w czwartek 2 lipca. O tym, kto wygrał mecz Majchrzak - Svajda, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport
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KAMIL MAJCHRZAKTENISWIMBLEDON
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