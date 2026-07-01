Karol Urbanowicz zmienił klub! "Zespół, który gra ponad miarę swojego potencjału"

Siatkówka

Karol Urbanowicz będzie w najbliższym sezonie reprezentował barwy Energa Indykpolu AZS Olsztyn - poinformował w środę klub ekstraklasy siatkarzy. Kontrakt nowego środkowego został podpisany na rok.

Siatkarz w ciemnym stroju z czerwonymi elementami próbuje zablokować atak przeciwnika przy siatce.
fot. PAP/EPA
Siatkarz walczy o piłkę przy siatce w meczu ligowym

– Drużyna z Olsztyna zawsze kojarzyła mi się z walecznością. To miejsce, do którego zawodnicy przychodzą, rozwijają się i bardzo dobrze się prezentują. Jest to zespół, który gra na miarę swojego potencjału, a często nawet ponad niego - skomentował swój wybór klubu.

 

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Jak zapewnił, chce pokazać, że jego nowy zespół będzie walczyć w każdym meczu i rywalizować o zwycięstwo z każdym przeciwnikiem.

 

Urbanowicz ma 25 lat, jest wychowankiem UKS Suchanik Gdańsk, potem reprezentował m.in. SMS PZPS Spała i Trefl Gdańsk. Przez siedem sezonów występów w siatkarskiej ekstraklasie rozegrał 156 spotkań i zdobył 993 punkty – 656 atakiem, 217 blokiem oraz 120 zagrywką.

 

Olsztyński klub, który w nowym sezonie będzie występował pod zmienioną nazwą - Energa Indykpol AZS Olsztyn, informował wcześniej, że z zespołu odchodzą Mateusz Janikowski i Dawid Siwczyk. Umowy na kolejny sezon przedłużyli m.in. Arthur Szwarc i Łukasz Kozub, a do 2028 r. - Jan Hadrava.

MS, PAP
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