Po trudnym boju, Iga Świątek zwyciężyła Taylor Townsend 6:1, 2:6, 6:3 w pierwszej rundzie Wimbledonu. Z kolei Karolina Pliskova na otwarcie wielkoszlemowego turnieju ograła Terezę Valentovą 6:3, 6:4. W kolejnej fazie rozgrywek obie panie staną naprzeciw siebie szósty raz w historii.

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- Wiem o niej dużo. Oczywiście, grałyśmy przeciwko sobie i za każdym razem mnie pokonywała. To świetna zawodniczka. Będzie to dla mnie bardzo trudne spotkanie. Osiągnęła już wiele niesamowitych sukcesów w swojej karierze - przypomniała czeska tenisistka.

Karolina Pliskova to znacznie bardziej doświadczona zawodniczka, która w 2017 roku otwierała ranking tenisistek. W 2021 roku 34-latka dotarła do finału Wimbledonu. Świątek jednak triumfowała nad Czeszką w każdym z dotychczasowych pięciu starć. Najbardziej spektakularne miało miejsce w finale turnieju WTA w Rzymie w 2021 roku, kiedy to Polka zwyciężyła 6:0, 6:0. Ostatnie spotkanie obu tenisistek odbyło się w 2023 roku, podczas turnieju WTA w Montrealu, gdzie raszynianka wygrała 7:6, 6:2.

- Może obecnie nie jest w swojej najlepszej formie, a ludzie mówią, że nie odnosi już takich sukcesów, jak wcześniej, ale nadal jest w czołowej "piątce" świata. To ogromne osiągnięcie. W zeszłym roku wygrała Wimbledon, więc zdecydowanie jest jedną z faworytek. Może nie jest teraz dokładnie na tym poziomie, w porównaniu z jej najlepszym okresem, kiedy wygrywała wszystko i potrafiła pokonać mnie 6:0, 6:0, ale oczywiście zagra swój mecz najlepiej, jak potrafi. Zobaczymy, czy tym razem też wygra, ja dam z siebie wszystko - zapewniła obecnie 73. "rakieta" świata, odbudowująca swoją pozycję po kontuzji z 2025 roku.

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