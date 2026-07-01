Koncert Novaka Djokovicia! 39-letnia legenda w kolejnej rundzie Wimbledonu

Od początku do końca spotkanie przebiegało pod dyktando Djokovicia. Serb wygrał 6:3, 6:4, 6:2 i w znakomitym stylu zameldował się w trzeciej rundzie wielkoszlemowej imprezy.

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy mecz Iga Świątek - Karolina Pliskova na Wimbledonie?

Kolejnym rywalem Serba będzie Arthur Rinderknech z Francji.

Djoković ma szansę wyrównać rekord Szwajcara Rogera Federera, który Wimbledon wygrywał ośmiokrotnie.

W dorobku ma 24 tytuły wielkoszlemowe i jeśli sięgnie po kolejny, w klasyfikacji wszech czasów wyprzedzi Margaret Court.

Novak Djoković - Stefanos Tsitsipas 6:3, 6:4, 6:2

BS, Polsat Sport