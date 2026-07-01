Koncert Novaka Djokovicia! 39-letnia legenda w kolejnej rundzie Wimbledonu
Siedmiokrotny triumfator Wimbledonu serbski tenisista Novak Djoković pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa w drugiej rundzie tegorocznej edycji tego turnieju wielkoszlemowego. Legendarny zawodnik wygrał w trzech setach.
Od początku do końca spotkanie przebiegało pod dyktando Djokovicia. Serb wygrał 6:3, 6:4, 6:2 i w znakomitym stylu zameldował się w trzeciej rundzie wielkoszlemowej imprezy.
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Kolejnym rywalem Serba będzie Arthur Rinderknech z Francji.
Djoković ma szansę wyrównać rekord Szwajcara Rogera Federera, który Wimbledon wygrywał ośmiokrotnie.
W dorobku ma 24 tytuły wielkoszlemowe i jeśli sięgnie po kolejny, w klasyfikacji wszech czasów wyprzedzi Margaret Court.
Novak Djoković - Stefanos Tsitsipas 6:3, 6:4, 6:2Przejdź na Polsatsport.pl