Koncert Novaka Djokovicia! 39-letnia legenda w kolejnej rundzie Wimbledonu

Tenis

Siedmiokrotny triumfator Wimbledonu serbski tenisista Novak Djoković pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa w drugiej rundzie tegorocznej edycji tego turnieju wielkoszlemowego. Legendarny zawodnik wygrał w trzech setach.

Novak Djoković siedzi na ławce, uśmiecha się i wyciera twarz ręcznikiem.
fot. PAP
Novak Djoković w drodze po kolejny tytuł wielkoszlemowy?

Od początku do końca spotkanie przebiegało pod dyktando Djokovicia. Serb wygrał 6:3, 6:4, 6:2 i w znakomitym stylu zameldował się w trzeciej rundzie wielkoszlemowej imprezy.

 

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Kolejnym rywalem Serba będzie Arthur Rinderknech z Francji.

 

Djoković ma szansę wyrównać rekord Szwajcara Rogera Federera, który Wimbledon wygrywał ośmiokrotnie.

 

W dorobku ma 24 tytuły wielkoszlemowe i jeśli sięgnie po kolejny, w klasyfikacji wszech czasów wyprzedzi Margaret Court. 

 

Novak Djoković - Stefanos Tsitsipas 6:3, 6:4, 6:2

BS, Polsat Sport
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NOVAK DJOKOVIĆTENISWIMBLEDON
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