Kto królem strzelców mundialu? Mbappe dogonił Messiego, ale...

Kylian Mbappe strzelił dwa gole w wygranym przez Francję meczu 1/16 finału mistrzostw świata ze Szwecją. Jego drużyna gra dalej, a sam Mbappe celuje w zdobycie korony króla strzelców turnieju. Na razie ma na koncie 6 goli zdobytych w 4 spotkaniach mundialu rozgrywanego w USA, Kanadzie oraz Meksyku.

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Ogromne wrażenie robią wszystkie "mundialowe" liczby napastnika Realu Madryt, który na najważniejszej imprezie czterolecia po raz pierwszy wystąpił w 2018 roku. Łącznie zagrał w 18 meczach mistrzostw świata i strzelił 18 goli. W samej fazie play-off Mbappe wystąpił w 9 spotkaniach i zdobył 10 bramek. To kosmiczne liczby, które dosłownie nie mieszczą się w głowie.

Na mundialu za Oceanem Francuz ma jednak godnych rywali do miana najlepszego strzelca turnieju. Trafiając dwukrotnie przeciwko Francji, zrównał się on bramkami z Lionelem Messim, który 6 goli zanotował w jedynych 3 meczach fazy grupowej. Argentyńczyk strzelił m. in. hat-tricka Algierii.

Messi ma więc "zapas" jednego spotkania, a w 1/16 finału jego Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Poprawienie indywidualnego wyniku przez byłego piłkarza Barcelony jest więc jak najbardziej realne.

Mbappe wyprzedza na razie Messiego w tzw. Klasyfikacji Złotego Buta MŚ dzięki większej liczbie asyst. Francuz ma na koncie 2 decydujące podania, a jego rywal nie zanotował jeszcze asysty na tym turnieju.

W wyścigu o koronę króla strzelców mistrzostw są także inni zawodnicy. Trzecie miejsce zajmuje Erling Haaland, który ma na koncie 5 goli i nadal może poprawiać swój dorobek, bo jego Norwegia awansowała do 1/8 finału, gdzie zmierzy się z Brazylią. Brazylijczyków do tego miejsca doprowadził Vinicius Junior - zdobywca 4 bramek w MŚ 2026. Cztery trafienia na mundialu ma też do tej pory rodak Mbappe - Ousmane Dembele.

Czołówka Klasyfikacji Złotego Buta MŚ 2026:

1. Kylian Mbappe - 6G i 2A

2. Leo Messi - 6G

3. Erling Haaland - 5G

4. Ousmane Dembele - 4G i 2A

5. Vinicius Junior - 4G i 2A

psl, Polsat Sport