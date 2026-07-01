Ma 9 lat i najwyższe IQ w kraju. Już projektuje własny samochód

- Zaczął mówić, gdy miał siedem miesięcy. Zauważyliśmy, że ma inne zdolności niż niemowlęta. Ale dopiero gdy skończył pięć lat, poddaliśmy go badaniom i stwierdziliśmy, że jego iloraz inteligencji wynosi 152, podczas gdy norma to 90/100. Wtedy powiedziano nam, że jest dzieckiem o wysokich zdolnościach intelektualnych - mówił ojciec chłopca w wywiadzie dla EL DIA.

Mały geniusz projektuje argentyńskie superauto



Podczas czerwcowej rozmowy w LN+, argentyńskiej stacji telewizyjnej, Stefano podkreślał, że od zawsze marzył o tym, aby zbudować własny pojazd. Teraz jest na właściwej drodze, bo bierze udział w rozwoju projektu Valtor, którego celem jest stworzenie argentyńskiego sportowego supersamochodu (hiperdeportivo). Jego twórcami są Sergio Arias oraz Pablo Kruszewski, doświadczeni konstruktorzy, który dali 9-latkowi szansę na rozwijanie ogromnej pasji.

Niezwykły talent chłopca przyciągnął uwagę ikon światowego formatu. Stefano osobiście poznał i otrzymał wsparcie od takich postaci jak:

- Horacio Pagani - twórca słynnej marki Pagani Automobili

- Oreste Berta - inżynier z Argentyny, konstruktor samochodów wyścigowych

- Rubén Fangio - syn legendarnego, pięciokrotnego mistrza świata Formuły 1 Juana Manuela Fangio

9-letni miłośnik motoryzacyjnej klasyki odsłania karty



Projekt Valtor to był dopiero początek. 9-latek pracuje nad własnym, zupełnie niezależnym przedsięwzięciem, które narodziło się z jego zamiłowania do klasycznej mechaniki i renowacji. Postanowił wziąć na warsztat motoryzacyjną legendę.

- Od jakiegoś czasu pracuję nad modelem własnego samochodu, opartego na Volkswagenie Garbusie. Będzie on w całości wykonany z włókna węglowego i będzie miał silnik z tyłu, aby zrównoważyć masę pojazdu - powiedział Stefano w wywiadzie w LN+. Według szacunków, prace mają się skończyć za dziesięć miesięcy.

Szkoła go nudzi. Jak wygląda edukacja argentyńskiego geniusza?



Jak uczy się 9-letnia Wybitna Osobowość Miasta La Plata? Jak sam przyznaje, szkoła go nudzi. I nie ma w tym nic dziwnego, bowiem w 2024 roku otrzymał w Instituto Módena de la Universidad Tecnológica Nacional w La Plata pierwszy stopień naukowy z mechaniki, podaje gazeta El Dia.

Mówi, że jego ulubionymi zajęciami jest matematyka, plastyka oraz wychowanie fizyczne. No i przerwa, kiedy gra ze znajomymi ze szkoły w berka. Poza tym uczęszcza na dodatkowe lekcje z języka angielskiego i taekwondo. Wśród jego hobby - oczywiście poza motoryzacją - jest także koszykówka. Z pozoru, na pierwszy rzut oka możnaby go wziąć za przeciętne dziecko, gdyby nie jego niezwykły umysł.