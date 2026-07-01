Maja Chwalińska popełniła jeden błąd? Radwański punktuje! "Wynik poszedł w świat"

Michał BiałońskiTenis

Gdy Maja Chwalińska uszkodziła sobie nogę w pojedynku z Sawangkaew, należało wziąć "medicala" i zejść z kortu. Przecież nie była w stanie biegać. Maja nie zdecydowała się na krecz, a wynik, porażka poszedł w świat - powiedział nam doświadczony trener tenisa Piotr Robert Radwański.

Maja Chwalińska popełniła jeden błąd? Radwański punktuje! "Wynik poszedł w świat"
AFP
Piotr Robert Radwański (z prawej) o pechu Mai Chwalińskiej i jej kontuzji na Wimbledonie

Całej Polsce serce krwawiło, gdy widzieliśmy pecha Mai Chwalińskiej, która miała piłkę meczową z Tajką Mananchayą Sawangkaew, a z powodu kontuzji przegrała w trzech setach.

 

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- Wielki pech. Szkoda mi tylko, że maja i jej sztab nie zdecydowali się na krecz przy stanie 5-5 w drugim secie. Należało wziąć "medicala" i zejść z kortu. Ona chciała bardzo ambitnie podejść, ale po nieszczęśliwym upadku i podkręceniu nogi, nie była w stanie biegać. Maja nie zdecydowała się na krecz, a wynik, porażka poszła w świat - powiedział Polsatowi Sport Piotr Robert Radwański.  


Badania wykazały, że Maja Chwalińska ma skręcony staw skokowy, przez co musiała się wycofać także z gry w deblu na Wimbledonie. 


Tenisistka z Bielska-Białej na londyńskiej trawie nie musiała się przebijać przez kwalifikacje. Po tym jak doszła do finału Rolanda Garrosa, organizatorzy Wimbledonu przyznali jej dziką kartę.

 
- Strasznie żal mi Mai, gdyby nie ten upadek, podziwialibyśmy ją w dalszej części turnieju. Ewidentny pech! To był meczbol przecież, ona sobie uszkodziła nogą podczas wymiany, która mogła być ostatnią, Rany Boskie! - nie może odżałować Radwański. 

 

- Oprócz bolącej nogi po upadku dokuczały mi skurcze mięśni. Pokazałam, że potrafię się dobrze zaadaptować do nowej nawierzchni - powiedziała Polsatowi Sport Maja Chwalińska.

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