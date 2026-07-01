Maja Chwalińska poznała diagnozę. Oto, co dolega tenisistce po Wimbledonie

Przypomnijmy - Chwalińska prowadziła z reprezentantką Tajlandii, natomiast pod koniec drugiego seta nabawiła się kontuzji i rywalka przejęła inicjatywę, ostatecznie triumfując po trzysetowym boju. Chwalińska nabawiła się kontuzji i nie była w stanie grać na swoim poziomie, który prezentowała do momentu urazu.

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Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała, którego reprezentantką jest Chwalińska, potwierdził diagnozę, jeśli chodzi o uraz Polki. Jak się okazało, Chwalińska, która ze względu na kontuzję wycofała się także ze zmagań deblowych, nabawiła się urazu kostki.



"Maja Chwalińska wycofała się z rywalizacji w grze podwójnej podczas tegorocznego Wimbledon z powodu lekkiego skręcenia kostki, którego nabawiła się podczas 1. rundy gry pojedynczej" - napisał klub w oficjalnym komunikacie.

Jak zmieniała się Maja Chwalińska? Zobacz galerię

"Po konsultacji medycznej podjęto decyzję o rezygnacji z dalszego udziału w turnieju, aby uraz mógł się prawidłowo zagoić. Zawodniczka rozpoczęła już leczenie i realizuje kompleksowy plan rehabilitacji pod opieką swojego zespołu medycznego. Jej stan będzie na bieżąco monitorowany, a do rywalizacji powróci, gdy w pełni wróci do zdrowia" - dodano.

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BS, Polsat Sport