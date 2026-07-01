Maja Chwalińska poznała diagnozę. Oto, co dolega tenisistce po Wimbledonie

Tenis

Maja Chwalińska na etapie pierwszej rundy zakończyła zmagania w Wimbledonie 2026, jeśli chodzi o zmagania tenisistek. Polka długo prowadziła w spotkaniu z Mananchayą Sawangkaew, ale nabawiła się kontuzji. Jak się okazało, właśnie dowiedzieliśmy się, co stało się finalistce Roland Garros 2026.

Tenisistka Maja Chwalińska wykonuje zagranie podczas meczu na trawiastym korcie
fot. PAP
Maja Chwalińska wycofała się z Wimbledonu po urazie kostki.

Przypomnijmy - Chwalińska prowadziła z reprezentantką Tajlandii, natomiast pod koniec drugiego seta nabawiła się kontuzji i rywalka przejęła inicjatywę, ostatecznie triumfując po trzysetowym boju. Chwalińska nabawiła się kontuzji i nie była w stanie grać na swoim poziomie, który prezentowała do momentu urazu.

 

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Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała, którego reprezentantką jest Chwalińska, potwierdził diagnozę, jeśli chodzi o uraz Polki. Jak się okazało, Chwalińska, która ze względu na kontuzję wycofała się także ze zmagań deblowych, nabawiła się urazu kostki.

"Maja Chwalińska wycofała się z rywalizacji w grze podwójnej podczas tegorocznego Wimbledon z powodu lekkiego skręcenia kostki, którego nabawiła się podczas 1. rundy gry pojedynczej" - napisał klub w oficjalnym komunikacie.

 

 

"Po konsultacji medycznej podjęto decyzję o rezygnacji z dalszego udziału w turnieju, aby uraz mógł się prawidłowo zagoić. Zawodniczka rozpoczęła już leczenie i realizuje kompleksowy plan rehabilitacji pod opieką swojego zespołu medycznego. Jej stan będzie na bieżąco monitorowany, a do rywalizacji powróci, gdy w pełni wróci do zdrowia" - dodano.

 

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BS, Polsat Sport
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