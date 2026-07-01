Mecze MŚ 2026 dzisiaj 02.07. Kto gra w czwartek? O której godzinie?

Piłka nożna

Czwartek 2 lipca to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ 02.07. Kto gra w czwartek? O której godzinie? Godziny czwartkowych meczów mundialu 2026 - kiedy grają?

Piłkarz w białej koszulce z numerem 19 prowadzi piłkę na boisku
fot. PAP
MŚ 2026: Terminarz i godziny czwartkowych meczów

Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

 

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W czwartek czekają nas kolejne mecze fazy pucharowej. W akcji zobaczymy między innymi reprezentację Hiszpanii.

MŚ 2026: Mecze 02.07. Kto gra w czwartek? Godziny meczów:

USA - Bośnia i Hercegowina (02.00)

Hiszpania - Austria (21.00)

BS, Polsat Sport
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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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