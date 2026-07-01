Mecze MŚ 2026 dzisiaj 02.07. Kto gra w czwartek? O której godzinie?
Czwartek 2 lipca to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ 02.07. Kto gra w czwartek? O której godzinie? Godziny czwartkowych meczów mundialu 2026 - kiedy grają?
MŚ 2026: Terminarz i godziny czwartkowych meczów
Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
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W czwartek czekają nas kolejne mecze fazy pucharowej. W akcji zobaczymy między innymi reprezentację Hiszpanii.
MŚ 2026: Mecze 02.07. Kto gra w czwartek? Godziny meczów:
USA - Bośnia i Hercegowina (02.00)
Hiszpania - Austria (21.00)Przejdź na Polsatsport.pl
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