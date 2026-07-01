Milicic podał ostateczną kadrę koszykarzy. Jest decyzja ws. Hardinga
Trener reprezentacji Polski Igor Milicić wybrał 13 koszykarzy, którzy po zakończeniu przygotowań w Krakowie udadzą się w środę do Wiednia na piątkowy mecz z Austrią, a w poniedziałek na zakończenie pierwszej fazy kwalifikacji mistrzostw świata zmierzą się w Tauron Arenie z Holandią.
Przed wylotem do Austrii sztab podjął ostateczne decyzje personalne. Do Austrii poleci 13 zawodników. Z ćwiczących na obiektach AWF w Krakowie zabraknie w tej grupie debiutanta w kadrze Grzegorza Kamińskiego oraz Szymona Zapały. W Wiedniu kibice nie zobaczą również naturalizowanego Amerykanina Jerricka Hardinga. W jego przypadku walka z czasem trwała do ostatnich chwil, jednak ostatecznie uraz uniemożliwi mu dołączenie do zespołu na to spotkanie. Sztaby medyczne nieustannie monitorują jego stan zdrowia. Decyzja o występie przeciwko Holandii zapadnie w najbliższych dniach.
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– Baza treningowa i organizacja w Krakowie pomogły nam w realizacji wszystkich celów, założonych na to zgrupowanie. Trochę przeszkadzały nam w trakcie urazy, ale cieszę się, że finalnie wszyscy zawodnicy są gotowi do gry, zarówno fizycznie, jak i mentalnie, co jest dla mnie równie istotne. Sparingi pozwoliły też na powrót do rytmu meczowego i wejście w odpowiednie tempo. Dzisiaj zgrupowanie jest już historią i skupiamy się na nadchodzącym spotkaniu w Austrii. Wykonaliśmy świetną pracę w dwóch pierwszych okienkach tych kwalifikacji, ale teraz nie ma to znaczenia. Jedziemy po zwycięstwo i kolejny krok na drodze do awansu do mistrzostw świata – podsumował trener Milicić, cytowany na stronie PZKosz.
W ostatnich meczach kontrolnych biało-czerwoni pokonali w Krakowie czwarty zespół ME 2025 Finlandię 92:87 oraz Słowację 115:80.
Po wygranych z Austrią 90:78 u siebie, Holandią 85:83 na wyjeździe oraz dwóch zwycięstwach nad Łotwą 84:82 (wyjazd) i 92:72 (Gdynia) Polacy prowadzą w tabeli grupy F i są pewni awansu do drugiej fazy walki o mundial w Katarze w 2027 r.
Rywalami biało-czerwonych w drugim etapie będą zespoły z grupy E, z której awans wywalczyli mistrzowie Europy i świata Niemcy (3-1), Chorwacja (3-1) i Izrael (2-2). Na przyszłoroczne mistrzostwa świata świata w Katarze pojadą trzy najlepsze zespoły w sześciodrużynowej grupy.
Piątkowy mecz z Austrią w Wiedniu rozpocznie się o godz. 18, podobnie jak poniedziałkowy z Holandią w Tauron Arenie Kraków w ostatniej kolejce pierwszej fazy kwalifikacji.
Kadra Polski koszykarzy na mecze eliminacji mistrzostw świata 2027 z Austrią i Holandią:
obrońcy:
Łukasz Kolenda (Basket Manresa)
Kamil Łączyński (AWM Arka Gdynia)
Michał Michalak (Anwil Włocławek)
Andrzej Pluta (Basquet Girona)
Mateusz Ponitka (Bahcesehir Koleji Stambuł)
Przemysław Żołnierewicz (King Szczecin)
skrzydłowi:
Jakub Piśla (Tauron GTK Gliwice)
Michał Sokołowski (Pinar Karsiyaka)
Jakub Szumert (SMU Mustangs Dallas)
Jakub Urbaniak (WKS Śląsk Wrocław)
Jarosław Zyskowski (AMW Arka Gdynia)
środkowi:
Aleksander Balcerowski (Unicaja Malaga)
Dominik Olejniczak (Bertram Derthona)