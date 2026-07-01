Milicic podał ostateczną kadrę koszykarzy. Jest decyzja ws. Hardinga

Przed wylotem do Austrii sztab podjął ostateczne decyzje personalne. Do Austrii poleci 13 zawodników. Z ćwiczących na obiektach AWF w Krakowie zabraknie w tej grupie debiutanta w kadrze Grzegorza Kamińskiego oraz Szymona Zapały. W Wiedniu kibice nie zobaczą również naturalizowanego Amerykanina Jerricka Hardinga. W jego przypadku walka z czasem trwała do ostatnich chwil, jednak ostatecznie uraz uniemożliwi mu dołączenie do zespołu na to spotkanie. Sztaby medyczne nieustannie monitorują jego stan zdrowia. Decyzja o występie przeciwko Holandii zapadnie w najbliższych dniach.

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– Baza treningowa i organizacja w Krakowie pomogły nam w realizacji wszystkich celów, założonych na to zgrupowanie. Trochę przeszkadzały nam w trakcie urazy, ale cieszę się, że finalnie wszyscy zawodnicy są gotowi do gry, zarówno fizycznie, jak i mentalnie, co jest dla mnie równie istotne. Sparingi pozwoliły też na powrót do rytmu meczowego i wejście w odpowiednie tempo. Dzisiaj zgrupowanie jest już historią i skupiamy się na nadchodzącym spotkaniu w Austrii. Wykonaliśmy świetną pracę w dwóch pierwszych okienkach tych kwalifikacji, ale teraz nie ma to znaczenia. Jedziemy po zwycięstwo i kolejny krok na drodze do awansu do mistrzostw świata – podsumował trener Milicić, cytowany na stronie PZKosz.

W ostatnich meczach kontrolnych biało-czerwoni pokonali w Krakowie czwarty zespół ME 2025 Finlandię 92:87 oraz Słowację 115:80.

Po wygranych z Austrią 90:78 u siebie, Holandią 85:83 na wyjeździe oraz dwóch zwycięstwach nad Łotwą 84:82 (wyjazd) i 92:72 (Gdynia) Polacy prowadzą w tabeli grupy F i są pewni awansu do drugiej fazy walki o mundial w Katarze w 2027 r.

Rywalami biało-czerwonych w drugim etapie będą zespoły z grupy E, z której awans wywalczyli mistrzowie Europy i świata Niemcy (3-1), Chorwacja (3-1) i Izrael (2-2). Na przyszłoroczne mistrzostwa świata świata w Katarze pojadą trzy najlepsze zespoły w sześciodrużynowej grupy.

Piątkowy mecz z Austrią w Wiedniu rozpocznie się o godz. 18, podobnie jak poniedziałkowy z Holandią w Tauron Arenie Kraków w ostatniej kolejce pierwszej fazy kwalifikacji.



Kadra Polski koszykarzy na mecze eliminacji mistrzostw świata 2027 z Austrią i Holandią:

obrońcy:

Łukasz Kolenda (Basket Manresa)

Kamil Łączyński (AWM Arka Gdynia)

Michał Michalak (Anwil Włocławek)

Andrzej Pluta (Basquet Girona)

Mateusz Ponitka (Bahcesehir Koleji Stambuł)

Przemysław Żołnierewicz (King Szczecin)

skrzydłowi:

Jakub Piśla (Tauron GTK Gliwice)

Michał Sokołowski (Pinar Karsiyaka)

Jakub Szumert (SMU Mustangs Dallas)

Jakub Urbaniak (WKS Śląsk Wrocław)

Jarosław Zyskowski (AMW Arka Gdynia)

środkowi:

Aleksander Balcerowski (Unicaja Malaga)

Dominik Olejniczak (Bertram Derthona)

psl, PAP