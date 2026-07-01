Mistrzostwa Europy U18 siatkarzy. Kiedy gra Polska? Terminarz meczów

Reprezentacja Polski U18 siatkarzy, którą prowadzi trener Jacek Nawrocki, zagra w mistrzostwach Europy. Turniej zostanie rozegrany w dniach 7-19 lipca we Włoszech, w Porto San Giorgio i Cisterna di Latina.

Zobacz także: Mistrzostwa Europy U18 siatkarek. Terminarz meczów. Kiedy gra Polska?

Szesnaście zespołów podzielono na dwie grupy po osiem drużyn w każdej. Tylko dwie najlepsze ekipy awansują dalej i zagrają w półfinałach. Polacy rozpoczną rywalizację meczem z Islandią, a w kolejnych spotkaniach grupowych rywalami będą Słowenia, Turcja, Włochy, Finlandia, Grecja oraz Serbia.

Poprzednie mistrzostwa Europy U18 siatkarzy rozegrano w 2024 roku w Bułgarii. Turniej wygrała reprezentacja Francji, pokonując w finale Włochów. Polska zajęła trzecie miejsce.

Reprezentacja Polski w historii tych rozgrywek wywalczyła dziesięć medali. Dwukrotnie sięgnęła po złoto (2005, 2015), czterokrotnie po srebro (2001, 2003, 2007, 2013) i czterokrotnie po brąz (1995, 1997, 2020, 2024).

Awans na ME 2026 reprezentacja Polski wywalczyła w listopadzie 2025 roku, wygrywając w łotewskim Dyneburgu mistrzostwa Europy Wschodniej U18 (EEVZA). W fazie grupowej Polacy pokonali 3:0 Gruzję i 3:0 Łotwę, a w finale wygrali, również 3:0, z Ukrainą.

Mistrzostwa Europy U18 - podział na grupy:

grupa I (Porto San Giorgio): Włochy, Polska, Słowenia, Finlandia, Grecja, Turcja, Serbia, Islandia

grupa II (Cisterna di Latina): Francja, Belgia, Bułgaria, Czechy, Hiszpania, Niemcy, Rumunia, Holandia.

Mistrzostwa Europy U18 - terminarz meczów:

2026-07-07: Polska – Islandia (wtorek, godzina 12.30)

2026-07-07: Rumunia – Holandia (wtorek, godzina 12.30)

2026-07-07: Finlandia – Turcja (wtorek, godzina 15.00)

2026-07-07: Francja – Bułgaria (wtorek, godzina 15.00)

2026-07-07: Grecja – Słowenia (wtorek, godzina 17.30)

2026-07-07: Niemcy – Belgia (wtorek, godzina 17.30)

2026-07-07: Włochy – Serbia (wtorek, godzina 20.00)

2026-07-07: Czechy – Hiszpania (wtorek, godzina 20.00)

RM, Polsat Sport