Nie tylko Robert Lewandowski! Przemysław Płacheta trafił do MLS

Mateusz StefanikPiłka nożna

30 czerwca Austin FC ogłosiło podpisanie kontraktu z byłym reprezentantem Polski, Przemysławem Płachetą. Dołączył tym samym do siedmiu innych Polaków w Major League Soccer.

Piłkarze siedzący na ławce rezerwowych podczas meczu, patrzący w kierunku boiska.
fot. Cyfrasport
Przemysław Płacheta (z lewej), trafił do MLS - podobnie jak Robert Lewandowski (z prawej).

Na oficjalnej stronie klubu można przeczytać, że Płacheta otrzymał wizę P-1, dzięki czemu mógł rozpocząć treningi z drużyną już od 1 lipca, kiedy to oficjalnie obowiązywać zaczął jego kontrakt z Austin FC. Płacheta podpisał umowę ze swoim nowym klubem już w marcu 2026 roku, gdy do wygaśnięcia jego kontraktu z Oxford United pozostawało mniej niż sześć miesięcy, a więc dzięki tzw. "Prawu Bosmana".

 

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- Jestem naprawdę podekscytowany rozpoczęciem nowego rozdziału w mojej karierze w Austin – powiedział Płacheta, cytowany przez stronę klubową.

 

Łowiczanin będzie mógł zadebiutować w MLS, kiedy to po dwóch miesiącach wznowiony zostanie sezon zasadniczy. Będzie miało to miejsce 23 lipca przy okazji meczu domowego przeciwko Seattle Sounders.

 

- Nie mogę się doczekać debiutu i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc drużynie w walce o czołowe miejsca w drugiej połowie sezonu. Mam również nadzieję, że wykorzystam wszystko, czego nauczyłem się podczas sześciu lat spędzonych w angielskiej piłce nożnej, aby pomóc drużynie i wywrzeć pozytywny wpływ na rozgrywki MLS - zapowiedział 28-latek.

 

Płacheta to siedmiokrotny reprezentant Polski, który wystąpił m.in. na Euro 2020 w starciu ze Szwecją. Zanotował również asystę przeciwko San Marino. W przeszłości był zawodnikiem m.in. Śląska Wrocław, Norwich City, Birmingham City i Oxford United. W barwach "Kanarków" rozegrał 12 spotkań na poziomie Premier League w sezonie 2021/22.

 

Kontrakt skrzydłowego będzie obowiązywał do sezonu 2028/2029 z opcją przedłużenia na rozgrywki 2029/2030. Oprócz Płachety, w MLS występuje siedmiu innych Polaków - Robert Lewandowski i David Poreba (obaj Chicago Fire), Mateusz Bogusz (Houston Dynamo), Dominik Marczuk (Real Salt Lake City), Dawid Bugaj (CF Montreal), Fabian Mrozek (FC Cincinatti) oraz Daniel Baran (FC Dallas).

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