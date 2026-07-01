Niesamowita forma Meksyku na MŚ. "To nasza siła napędowa"

Piłka nożna

Trener reprezentacji Meksyku Javier Aguirre powiedział, że to więź piłkarzy z kibicami jest siłą napędową w dążeniu jego drużyny do sukcesu w mistrzostwach świata. Współgospodarze turnieju nie stracili jeszcze bramki, a w 1/16 finału pokonali Ekwador 2:0.

Trener Gerardo Aguirre w garniturze podnosi rękę na tle publiczności na stadionie.
fot. PAP
Javier Aguirre

We wtorek wieczorem miejscowego czasu stadion Azteca (obecna nazwa Mexico City Stadium) był oczywiście wypełniony, a ponad 80 tysięcy fanów dopingowało zespół od początku do ostatniego gwizdka.

 

- Ta więź z kibicami jest siłą napędową – zaznaczył Aguirre na konferencji prasowej.

 

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- Odniosłem kilka wspaniałych zwycięstw, ale żadne nie dorównało dzisiejszemu, bo to jest u siebie, przed własną publicznością – dodał 67-letni selekcjoner, który wcześniej prowadził reprezentację Meksyku w mistrzostwach świata w 2002 i 2010 roku.

 

W niedzielę jego podopieczni zagrają w 1/8 finału, ponownie w stolicy kraju, ze zwycięzcą meczu Anglia – Demokratyczna Republika Konga.

 

Mimo wyraźnej wygranej Aguirre pochwalił reprezentację Ekwadoru, która imponowała podczas eliminacji do MŚ w strefie Ameryki Południowej.

 

- Nie jest łatwo pokonać ten zespół - przyznał.

 

Wyraził zadowolenie z występu swoich podopiecznych, a jego jedynym zarzutem było to, że nie udało im się strzelić więcej goli z kontrataku, by szybciej „zakończyć” mecz.

 

Natomiast selekcjoner Ekwadoru Sebastian Beccacece podziękował swoim piłkarzom i całemu krajowi. Przyznał, że w pierwszej połowie zostali zaskoczeni przez rywali.

 

- W tej części meczu byliśmy słabsi. W drugiej zareagowaliśmy, ale to nie wystarczyło - dodał.

psl, PAP
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JAVIER AGUIRREMŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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