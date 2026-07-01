Niesamowity mecz Polaków na Wimbledonie! "Taki jest tenis"

Rok temu Drzewiecki wziął udział w Wimbledonie, wskakując do drabinki w ostatniej chwili. Wówczas w duecie z Piotrem Matuszewskim odpadli z turnieju w pierwszej rundzie, przegrywając z amerykańskim duetem Robert Cash/James Tracy. Tym razem stworzył duet z Majchrzakiem i znacznie wcześniej wiedział, że wystąpi w głównej drabince.

- Dzięki Kamilowi zapisaliśmy się razem. Super było dzielić z nim kort. Wyszło fajnie, że graliśmy razem i wiedzieliśmy wcześniej, że zagramy razem. Mogliśmy się przygotować. W tym roku było zdecydowanie łatwiej - powiedział Drzewiecki.

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Majchrzak gra w Wimbledonie w singlu, gdzie awansował do drugiej rundy. Jak porównałby zmagania singlowe z deblowymi?

- Jest dużo wolejów. Debliści graj "krótko", jest zdecydowanie mniej czasu na reakcję. W singlu mam cały kort na return, tutaj jest zupełnie inaczej. Debel i singiel różnią się. Cieszę się, że zagraliśmy razem. Porażka jest bolesna, ale sam mecz był świetny. Taki jest tenis - przyznał Majchrzak.

O trzecią rundę Majchrzak powalczy z Amerykaninem Zachary Svajdą. Jak ocenił swojego najbliższego rywala?

- Trudny przeciwnik. Dla szerszej publiczności nie jest znany, ale był w czwartej rundzie French Open, rok temu przegrałem z nim na trawie. Świetnie się porusza. To powinien być ciekawy, interesujący pojedynek, ale spodziewam się piekielnie trudnego zadania - ocenił.

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BS, Polsat Sport