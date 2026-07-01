Nowy trener Marsylii ma pomóc w "staniu się wiodącą siłą w europejskiej piłce nożnej"
Bruno Genesio został nowym trenerem Olympique Marsylia - poinformował w środę klub francuskiej ekstraklasy piłkarskiej. 59-letni szkoleniowiec zastąpi zwolnionego poprzedniego dnia Habiba Beye'a.
Francuski szkoleniowiec, którego zadaniem jest transformacja i odbudowa zespołu z Marsylii, poprowadzi swój czwarty klub w Ligue 1. Wcześniej pracował w Olympique Lyon (2015-2019), Rennes (2021-2023) i Lille (2024-2026), z którego niedawno odszedł po dwóch udanych sezonach.
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„Podejmując decyzję o dołączeniu do Olympique Marsylia, Bruno Genesio demonstruje swoje zaangażowanie w projekt klubu i ambicję zbudowania drużyny zdolnej do stania się wiodącą siłą we francuskiej i europejskiej piłce nożnej” – można przeczytać w oświadczeniu klubu z Marsylii.
„Zdecydowałem się dołączyć do Olympique Marsylia, ponieważ pociągało mnie wyzwanie, które przede mną stanęło. OM to wyjątkowy klub, z wyjątkową historią, silną tożsamością i oddanymi kibicami, których miłość do klubu jest doceniana daleko poza jego granicami” – powiedział Genesio, cytowany w komunikacie prasowym klubu.
Beye prowadził Olympique przez nieco ponad cztery miesiące. Pod jego wodzą drużyna zajęła piąte miejsce w ekstraklasie, co oznacza brak awansu do Ligi Mistrzów.Przejdź na Polsatsport.pl