Ogłoszono nazwiska 14 siatkarek! Poznaliśmy skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Europy U22 siatkarek zostaną rozegrane w dniach 7-12 lipca w Holandii. W Hadze zaprezentuje się osiem zespołów, które podzielono na dwie grupy. Polki zagrają w grupie II i zmierzą się kolejno z reprezentacjami Włoch, Portugalii i Serbii. W grupie I będą rywalizowały Holandia, Turcja, Ukraina oraz Hiszpania.

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Trener reprezentacji Polski Miłosz Majka ogłosił kadrę na ten turniej. Na liście powołanych znalazło się czternaście siatkarek. Wśród nich znalazły się również zawodniczki, które zdołały już zaprezentować swe umiejętności na boiskach Tauron Ligi.

Polskie siatkarki awans do finałów mistrzostw Europy U22 wywalczyły w lipcu 2025 roku na turnieju rozegranym w mieście Puchov na Słowacji. Pokonały tam 3:0 Anglię oraz 3:1 Słowację.

– Turniej jest krótki i każdy mecz będzie jak finał. Lecimy walczyć o awans z grupy, a następnie o medal. Mamy za sobą m.in. sparingi z bardzo mocną reprezentacją Włoch i choć były one przegrane, to losy wielu setów decydowały się do ostatniej piłki – powiedział trener Miłosz Majka, cytowany przez stronę pzps.pl.

Reprezentacja Polski siatkarek na mistrzostwa Europy U22:

rozgrywające: Nadia Siuda, Wiktoria Szewczyk

przyjmujące: Aleksandra Adamczyk, Julia Hewelt, Natasza Ornoch, Liliana Wójcik

atakujące: Iga Kępa, Martyna Podlaska

środkowe: Anna Dorywalska, Rozalia Moszyńska, Michalina Sikora, Maria Spławska

libero: Zuzanna Suska, Oliwia Ziółkowska.

Sztab szkoleniowo-medyczny:

Miłosz Majka – I trener

Dominik Stanisławczyk – II trener

Dominik Żukowski – asystent trenera

Adam Matyński – trener przygotowania motorycznego

Wojciech Szymański – statystyk

Joanna Jarońska – fizjoterapeutka

Andrzej Wołkowycki - kierownik.

ME SIATKAREK U22 - WYNIKI MECZÓW I TABELE

Polsat Sport, PZPS