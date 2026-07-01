Oto najlepszy siatkarz drugiego tygodnia Ligi Narodów! Był motorem drużyny

3:0 z Ukrainą, 3:2 z Polską, 3:1 z Chinami, 3:1 ze Słowenią (na turnieju w Linyi), 3:1 z Serbią, 3:2 z Iranem, 3:2 z USA, 3:2 z Francją (na turnieju w Orleanie). Siatkarze reprezentacji Japonii wygrali osiem spotkań VNL 2026 i jako jedyna niepokonana drużyna zajmują pierwsze miejsce w tabeli.

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W kapitalnej formie jest nowy przyjmujący Bogdanki LUK Lublin - Ran Takahashi. Został on wybrany przez kibiców najlepszym siatkarzem drugiego tygodnia Ligi Narodów. W spotkaniach turnieju w Orleanie zdobył 22 punkty z Serbią, 17 z Iranem, 26 z USA i 19 z Francją.

"Ran Takahashi zachwycił w drugim tygodniu rozgrywek swoją efektowną grą, regularnością i siatkówką, po której kibice wstawali z miejsc. Głosy kibiców zdecydowały - Ran Takahashi został Siatkarzem Tygodnia" – napisał Volleyball World w mediach społecznościowych.

Ran Takahashi - najlepsze akcje w drugim tygodniu Ligi Narodów: