Oto najlepszy siatkarz drugiego tygodnia Ligi Narodów! Był motorem drużyny

Robert MurawskiSiatkówka

Poznaliśmy najlepszego siatkarza drugiego tygodnia Ligi Narodów. Kibice uznali, że na to wyróżnienie najbardziej zasłużył przyjmujący Ran Takahashi, gwiazda niepokonanej dotychczas w VNL 2026 reprezentacji Japonii.

Siatkarze reprezentacji Japonii w czerwonych strojach świętują zwycięstwo, podając sobie ręce i uśmiechając się.
fot. FIVB
Ran Takahashi - najlepszy siatkarz drugiego tygodnia Ligi Narodów.

3:0 z Ukrainą, 3:2 z Polską, 3:1 z Chinami, 3:1 ze Słowenią (na turnieju w Linyi), 3:1 z Serbią, 3:2 z Iranem, 3:2 z USA, 3:2 z Francją (na turnieju w Orleanie). Siatkarze reprezentacji Japonii wygrali osiem spotkań VNL 2026 i jako jedyna niepokonana drużyna zajmują pierwsze miejsce w tabeli.

 

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W kapitalnej formie jest nowy przyjmujący Bogdanki LUK Lublin - Ran Takahashi. Został on wybrany przez kibiców najlepszym siatkarzem drugiego tygodnia Ligi Narodów. W spotkaniach turnieju w Orleanie zdobył 22 punkty z Serbią, 17 z Iranem, 26 z USA i 19 z Francją.

 

"Ran Takahashi zachwycił w drugim tygodniu rozgrywek swoją efektowną grą, regularnością i siatkówką, po której kibice wstawali z miejsc. Głosy kibiców zdecydowały - Ran Takahashi został Siatkarzem Tygodnia" – napisał Volleyball World w mediach społecznościowych.

 

Ran Takahashi - najlepsze akcje w drugim tygodniu Ligi Narodów:

 

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