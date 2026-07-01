Oto najlepszy siatkarz drugiego tygodnia Ligi Narodów! Był motorem drużyny
Poznaliśmy najlepszego siatkarza drugiego tygodnia Ligi Narodów. Kibice uznali, że na to wyróżnienie najbardziej zasłużył przyjmujący Ran Takahashi, gwiazda niepokonanej dotychczas w VNL 2026 reprezentacji Japonii.
Ran Takahashi - najlepsze akcje w drugim tygodniu Ligi Narodów
Ran Takahashi - 26 punktów w meczu z Polską
Stany Zjednoczone - Japonia. Skrót meczu
3:0 z Ukrainą, 3:2 z Polską, 3:1 z Chinami, 3:1 ze Słowenią (na turnieju w Linyi), 3:1 z Serbią, 3:2 z Iranem, 3:2 z USA, 3:2 z Francją (na turnieju w Orleanie). Siatkarze reprezentacji Japonii wygrali osiem spotkań VNL 2026 i jako jedyna niepokonana drużyna zajmują pierwsze miejsce w tabeli.
Zobacz także: 8-0 Japonii! Kapitalny siatkarski spektakl w Lidze Narodów
W kapitalnej formie jest nowy przyjmujący Bogdanki LUK Lublin - Ran Takahashi. Został on wybrany przez kibiców najlepszym siatkarzem drugiego tygodnia Ligi Narodów. W spotkaniach turnieju w Orleanie zdobył 22 punkty z Serbią, 17 z Iranem, 26 z USA i 19 z Francją.
"Ran Takahashi zachwycił w drugim tygodniu rozgrywek swoją efektowną grą, regularnością i siatkówką, po której kibice wstawali z miejsc. Głosy kibiców zdecydowały - Ran Takahashi został Siatkarzem Tygodnia" – napisał Volleyball World w mediach społecznościowych.
Ran Takahashi - najlepsze akcje w drugim tygodniu Ligi Narodów:
Przejdź na Polsatsport.pl