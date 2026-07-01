Podwójne uduszenie! Tragiczny finał meksykańskiego świętowania na MŚ

Ofiary to 19-letnia kobieta i 44-letni mężczyzna. Lokalne media poinformowały o trzeciej ofierze, choć władze jeszcze tego nie potwierdziły.

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„Po przeprowadzeniu zaawansowanych działań reanimacyjnych potwierdzono śmierć 44-letniego mężczyzny i 19-letniej kobiety w wyniku uduszenia” – poinformował urząd ds. zdrowia w mediach społecznościowych.

Meksyk pokonał Ekwador 2:0 we wtorek na stadionie Azteca w mieście Meksyk, zapewniając sobie miejsce w 1/8 finału. Była to również pierwsza od 40 lat wygrana reprezentacji tego kraju w meczu fazy pucharowej mistrzostw świata.

Władze ustawiły 60 gigantycznych telebimów w całym mieście, aby mieszkańcy mogli oglądać spotkanie. Po zwycięstwie, jak szacuje biuro burmistrza, ponad milion ludzi zebrało się, aby świętować na ulicach stolicy, głównie wokół pomnika Anioła Niepodległości w centrum miasta. Gdy tylko mecz się zakończył, w całym mieście rozległy się klaksony samochodów i okrzyki „Meksyk! Meksyk!”.

Celebracje przed, w trakcie i po meczu odbyły się również w pobliżu dwóch pozostałych meksykańskich stadionów, gdzie rozgrywane są spotkania mundialu: w Guadalajarze i Monterrey, a także w innych miastach w całym kraju.

MS, PAP