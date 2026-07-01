Polacy odpadli z Wimbledonu! Niesamowity mecz

Oba sety środowej rywalizacji były bardzo zacięte. W premierowej odsłonie oba duety bez większych problemów broniły swoich serwisów aż do 11. gema. To właśnie wtedy polski duet był w stanie przełamać oponentów i zapewnić sobie przewagę, dającą zwycięstwo w pierwszym secie (7:5).

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W drugiej odsłonie rywalizacji kibice nie zobaczyli ani jednego przełamania. Przez to o wyniku seta musiał zadecydować tie-break, w którym nie brakowało emocji. Chłodniejszą głowę zachowali rywale Polaków i wygrali do dziewięciu.



W decydującym secie również konieczny był tie-break. W tym rywale Polaków wygrali 10:8 i wywalczyli awans do drugiej rundy zmagań.

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Ich przeciwnikami w drugiej rundzie wielkoszlemowej imprezy będą triumfatorzy meczu Pablo Carreno-Busta/Jaume Munar - Guido Andreozzi/Manuel Guinard.

Karol Drzewiecki/Kamil Majchrzak - Fernando Romboli/John Patrick Smith 7:5, 6:7 (9-11), 6:7 (8-10)

Polsat Sport